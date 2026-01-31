Busto Arsizio entra nel clima dei Giochi con l’inaugurazione di BAOlimpiadi

È stato inaugurato oggi a Busto Arsizio BAOlimpiadi, il programma di iniziative promosso dall’amministrazione comunale in vista dei Giochi olimpici di Milano-Cortina. L’avvio ufficiale si è svolto alla presenza del sindaco Emanuele Antonelli, nella Sala Gemella del Museo del Tessile, con il taglio del nastro della mostra “Emozioni dei Giochi – Culture through Sports”, promossa da Regione Lombardia.

La mostra sulla fiamma olimpica

L’esposizione racconta la storia della fiamma olimpica attraverso le diverse edizioni dei Giochi, con fotografie e immagini video di forte impatto visivo ed emotivo, capaci di intrecciare memoria, sport e cultura. Una scelta tematica pensata appositamente per la città, che si prepara a vivere un appuntamento speciale.

«Tema scelto ad hoc per Busto proprio in attesa del 4 febbraio, giorno in cui accoglierà il passaggio della fiamma: sarà un momento storico, visto che difficilmente capiterà di avere le Olimpiadi a pochi minuti da casa» ha sottolineato «– Luca Folegani, assessore allo Sport –».

Studenti protagonisti lungo le strade

Un’attenzione particolare è rivolta alle scuole e ai giovani. «La mostra sarà un’occasione per tutti, ma soprattutto per gli studenti della città, che già sono mobilitati per il passaggio della fiamma: ne aspettiamo circa 6.000 lungo le strade» ha aggiunto «– Chiara Colombo, assessore all’Educazione –».

Un programma di eventi per vivere lo spirito olimpico

BAOlimpiadi non si esaurisce con la mostra, ma apre un calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere l’intera città. «Oggi inauguriamo un programma di eventi fatto a più mani per permettere a tutti di immergersi nel clima olimpico e vivere con consapevolezza questo momento storico. Un viaggio immersivo dentro i temi e i valori delle Olimpiadi attraverso i linguaggi della fotografia, ma anche della letteratura, della musica e del canto, che rappresenta anche una vetrina per le associazioni culturali che si occupano di montagna» ha spiegato «– Manuela Maffioli, assessore alla Cultura –».

Già questa sera, alle 21.00, al San Giovanni Bosco, i canti di montagna dei cori cittadini e della banda La Baldoria renderanno omaggio ai valori olimpici.

Atleti e testimonianze olimpiche

Tra i primi visitatori della mostra, presentata dal professor Franco Ascani, anche due atleti dello snowboard che hanno condiviso la loro esperienza olimpica: Emil Zulian, commentatore di Eurosport e recentemente allenatore della nazionale svizzera, ed Emiliano Lauzi, atleta che ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino, conquistando il quinto posto nello slopestyle.

La mostra resterà visitabile fino al 22 febbraio nella Sala Gemella del Museo del Tessile, il giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30.