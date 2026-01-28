Busto Arsizio, il CAV presenta il Primula Day e il bilancio 2025: “Più ascolto, meno solitudine”

Si avvicina la 48ª Giornata per la Vita e il Centro di Aiuto alla Vita “Anna e Giovanni Rimoldi” ODV di Busto Arsizio ha colto l’occasione per fare il punto sull’attività svolta nel 2025 e rilanciare il Primula Day, iniziativa simbolo della solidarietà alle mamme in difficoltà.

Nel corso dell’anno appena concluso, il CAV ha assistito 41 donne e accompagnato alla nascita 25 bambini. Numeri che si inseriscono in un quadro più ampio di difficoltà: dal 1989 a oggi, i nati grazie al sostegno del Centro sono stati 1.447.

Il presidente onorario Antonio Pellegatta e la vicepresidente Giovanna Bizzarri hanno illustrato i dati, sottolineando una fragilità crescente: il 77,5% delle donne seguite è di origine straniera, con una prevalenza di provenienza africana (42%). I principali ostacoli sono difficoltà economiche e lavorative (47%), seguite da problemi abitativi (13,5%) e relazionali.

Nel territorio dell’ASST Busto Arsizio-Gallarate, il calo delle nascite è netto: da 1.840 nel 2020 a 1.348 nel 2023. In parallelo, crescono gli aborti: 201 nel 2020, 330 nel 2023, in gran parte farmacologici (RU486).

«Incontriamo le donne nei momenti più delicati – ha spiegato Bizzarri –. Spesso si sentono sole, impaurite e senza alternative. Il nostro primo aiuto è l’ascolto, senza giudizio, ma con l’obiettivo di offrire un punto di vista diverso». Le volontarie del CAV operano anche in ospedale, cercando di intercettare chi è orientata verso l’aborto chirurgico. Più difficile raggiungere le donne che optano per l’interruzione farmacologica, che oggi rappresenta la maggioranza.

L’assistenza del CAV si traduce anche in aiuti concreti: dalla documentazione informativa alla possibilità di accedere a percorsi personalizzati, dal progetto Nasco CAV al supporto psicologico, legale e abitativo.

“Prima i bambini”: torna il Primula Day

Il fine settimana vedrà il ritorno del Primula Day, al centro delle iniziative per la Giornata per la Vita. Venerdì 30 gennaio, alle ore 21, si terrà la Veglia per la Vita nella chiesa di Sacconago, preceduta alle 20.30 dalla presentazione di opere artistiche curate dalla prof.ssa Augusta Grilli.

Sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio 2026, i volontari del CAV saranno presenti sui sagrati delle parrocchie di Busto Arsizio e della Valle Olona, dove sarà possibile acquistare le primule il cui ricavato andrà a sostegno delle attività del centro.