Busto Arsizio, per venti giorni senso unico sul ponte sulle Nord tra viale Sicilia e Sacconago

Le limitazioni scatteranno da lunedì 9 febbraio 2026, è previsto un itinerario alternativo

Generico 26 Jan 2026

Per consentire importanti lavori di manutenzione straordinaria alla struttura del ponte di via Monte Grappa a Busto Arsizio, per venti giorni la viabilità subirà delle modifiche temporanee.

Le limitazioni scatteranno lunedì 9 febbraio 2026, sul ponte che da viale Sicilia porta verso Sacconago scavalcando i binari delle FerrovieNord.
La durata prevista come detto è di circa 20 giorni (salvo condizioni meteo avverse).

Il Comune ha previsto modifiche alla viabilità.
Il ponte sarà percorribile solo da via Grazia Deledda verso via Marco Polo.

Traffico deviato invece per chi proviene da viale Sicilia e via Amendola: il percorso alternativo consigliato seguirà la direttrice via Marco Polo / via Magenta / via Grazia Deledda.

Il Comune raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà posizionata in prossimità del cantiere e lungo gli itinerari alternativi.

Pubblicato il 31 Gennaio 2026
