Busto Arsizio si prepara al rogo della Giöbia: risotto in piazza e falò per scacciare i guai
Giovedì 29 gennaio torna l'appuntamento più atteso: fantocci esposti in piazza Santa Maria, il falò in via Einaudi e duemila porzioni di risotto con la luganiga per la comunità
Il cielo di Busto Arsizio è pronto a illuminarsi per il rito propiziatorio più amato dai cittadini. Giovedì 29 gennaio torna la secolare tradizione della Giöbia: un momento di identità e rinascita dove i fantocci, simboli dell’inverno e delle avversità passate, verranno bruciati come segno di speranza e buon auspicio per l’anno appena iniziato.
Il programma della giornata
La festa inizierà già dal mattino in Piazza Santa Maria, dove verranno esposti i fantocci realizzati dalle associazioni e dalle scuole cittadine.
Ore 19.00: Il momento clou con il grande falò nel parcheggio di via Einaudi, dove tutte le Giöbie verranno bruciate in un unico coro di scintille.
Ore 19.30: Spazio alla convivialità in Piazza Vittorio Emanuele II. Subito dopo il rogo, l’amministrazione comunale e il Distretto del Commercio invitano i bustocchi alla tradizionale risottata.
Duemila porzioni di risotto e luganiga
In cucina, lo staff di Crespi Catering sta già scaldando i motori: sono previsti 180 chili di riso e 80 di luganiga per servire duemila piatti fumanti. La degustazione, accompagnata da un bicchiere di vino rosso e dalle chiacchiere del Panificio Colombo, sarà offerta a fronte di un contributo minimo di 3 euro (prezzo invariato).
«La Giöbia parla di speranza e rinascita», sottolinea l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli, mentre l’assessore al Marketing Matteo Sabba evidenzia come quest’anno sia stata rafforzata la collaborazione tra Fipe e Confcommercio per coinvolgere i ristoranti locali nella “Settimana della Giöbia”.
I piccoli “artisti” delle scuole
Protagonisti assoluti di questa edizione sono gli studenti. Ben 8 istituti scolastici hanno partecipato al concorso per la realizzazione del miglior fantoccio (alto tra i 150 e i 200 cm). Oltre al giudizio di una giuria tecnica composta dai rappresentanti delle famiglie storiche bustocche (Famiglia Sinaghina, Bustocca, Fudreta), anche i cittadini potranno votare la loro Giöbia preferita sulla pagina Facebook istituzionale del Comune. In palio ci sono premi in denaro per l’acquisto di materiale scolastico e libri.
Le scuole in gara: Sezione Ospedaliera, Primaria Sant’Anna, Crespi, Manzoni, Piave di Cadore, Asilo Nido Cielo e Terra, Maria di Nazareth e Rodari.
Non solo falò: a Busto (e dintorni) la Giöbia si mangia. Ecco la mappa dei ristoranti
Se il rogo della Giöbia è il cuore pulsante della tradizione, il palato non vuole essere da meno. Per il 2026, l’amministrazione comunale, Fipe e il Magistero dei Bruscitti lanciano un calendario enogastronomico che trasforma la festa in un’esperienza lunga otto giorni.
Dal 24 al 31 gennaio, numerosi ristoranti, panifici e pasticcerie proporranno i classici della cucina bustocca: dal risotto con la luganega alla polenta e bruscitti, fino alla cassoeula e ai dolci simbolo come le “giobiette”.
Tre serate con il Magistero dei Bruscitti
Per i puristi della cucina e i curiosi, la settimana sarà scandita da tre appuntamenti speciali in cui la storia del piatto verrà raccontata dai custodi della tradizione:
26 gennaio: Al ristorante Idea Verde (Olgiate Olona) si scopre la ricetta originale del risotto con la luganega.
27 gennaio: Sfida tra “Tradizione e Innovazione” al ristorante DEG (Busto Arsizio) con lo chef Stefano de Gregorio e il Magistero dei Bruscitti.
28 gennaio: Trasferta a Castellanza presso il ristorante Casa Maria.
Dove mangiare la Giöbia: i locali aderenti
Di seguito l’elenco dei presidi del gusto dove trovare i piatti tipici durante la settimana:
Busto Arsizio
Ristoranti e Pizzerie: Fabbrica di Pedavena, Da Mimmo, Pizzeria Capri, Ristorante DEG, La Piazzetta del Gusto, La Suocera, Taste, Dieci, Calma e Gesso, Sole d’Oro, Enobene, Loom.
Panifici e Pasticcerie: Panificio Colombo (tutti i punti vendita), Luraschi (con il pane “giallo” e “misto”), Panificio Frangipane, Pasticceria Campi, Pasticceria Oscar (con le “mele della Giöbia”), Café Bumbasina, Duetto.
Sul Territorio
Olgiate Olona: Pasticceria Chiara, Ristorante Idea Verde, Osteria del Sagrantino, Intrecci, Ristorante Giuseppe Verdi.
Castellanza: Casa Maria.
Dairago: Ristorante Cielo e Vino.
I dolci e il pane “di una volta”
Non mancheranno le chicche artigianali: la pasticceria Oscar proporrà le tradizionali “giobiette”, mentre il panificio Luraschi sfornerà il pane “giallo” e il “misto”, sapori antichi che rischiano di scomparire e che questa iniziativa punta a rilanciare.
L’obiettivo, come sottolineato dall’assessore al Marketing Matteo Sabba, è far camminare insieme tradizione ed economia locale, valorizzando il lavoro dei commercianti del Distretto del Commercio.
ELENCO FALO’ GIOBIE 2026
FAMIGLIA BUSTOCCA
19.00 – Parcheggio via Einaudi
FAMIGLIA SINAGHINA
19.00 – Parcheggio via Einaudi
MAGISTERO BRUSCITTI
19.00 – Parcheggio via Einaudi
GRUPPO PATRIOTS FOR EUROPE
19.00 – Parcheggio via Einaudi
BUSTO ARSIZIO GIOVENTÙ NAZIONALE
19.00 – Parcheggio via Einaudi
CAB
19.00 – Parcheggio via Einaudi
Comitato Commercianti Centro Cittadino
19.00 – Parcheggio via Einaudi
CLUB BORSANESE FOLCLORE E SPORT
19.30 – Parco Campone di Borsano
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI SACCONAGO
20.00 – Piazza Carlo Noè con risottata
BOSCHESSA
20.00 – via Ponzella 15
PARROCCHIE
PARROCCHIA MADONNA REGINA
19.15 via per Lonate Pozzolo (fronte farmacia Paroni)
PARROCCHIA REDENTORE
19.00 – Piazzale fronte chiesa
PARROCCHIA SANT’EDOARDO
18.30 – Oratorio San G.Bosco via Bergamo
PARROCCHIA SANTA CROCE
21.00 – Oratorio Santa Croce piazza Volontè
PARROCCHIA SAN LUIGI e B. GIULIANA
19.30 – Piazzale Beata Giuliana
PARROCCHIA Santi App. Pietro e Paolo SACCONAGO
21.00 – Oratorio San Luigi in Sacconago, via Longù 10
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
20.00 – Via Alassio/via a. Da Brescia
SCUOLE
INFANZIA SS. GIUSEPPE E PAOLO, PARROCCHIA SAN MICHELE
10.45 – sede scuola
PRIMARIA M. POLO
10.30 – sede scuola
PRIMARIA BEATA GIULIANA
11.30 – sede scuola
NIDO ESPINASSE
10.30 – sede scuola
INFANZIA SAN GIUSEPPE
11.00 – sede scuola
NIDO COM. BOSCHESSA
10.30 – sede scuola
PRIMARIA SANDRO PERTINI
17.00 – sede scuola
INFANZIA SANT’ANNA
10.00 – sede scuola
SANT’ANNA, CRESPI E MORELLI, DELL’IC “E.CRESPI”
10.00 – sede scuola
MARIA DI NAZARETH ( INFANZIA E NIDO)
10.15 – sede scuola
ISTITUTO COMPRENSIVO G. BERTACCHI
14:30 – sede scuola
INFANZIA E. CRESPI
10.00 – sede scuola
