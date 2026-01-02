Busto, Fagnano Olona e Venegono Superiore: le variazioni dei servizi Agesp per l’Epifania

In occasione della festività dell’Epifania, il Gruppo AGESP ha comunicato una serie di variazioni che interesseranno i servizi di igiene ambientale, gli uffici amministrativi e le farmacie gestite dalla società. Mentre a Busto Arsizio la raccolta dei rifiuti non subirà interruzioni, i cittadini di Fagnano Olona e Venegono Superiore dovranno prestare attenzione al calendario, poiché i passaggi festivi verranno recuperati il giorno successivo.

Raccolta rifiuti e centri multiraccolta

A Busto Arsizio, il servizio di raccolta differenziata martedì 6 gennaio 2026 verrà svolto regolarmente. Diversamente, per i comuni di Fagnano Olona e Venegono Superiore, la raccolta non effettuata durante il giorno festivo sarà recuperata il primo giorno lavorativo utile, come previsto dai calendari locali. L’azienda avverte inoltre che, data l’elevata produzione di rifiuti tipica del periodo, potrebbero verificarsi lievi disagi nelle tempistiche ordinarie.

I centri multiraccolta di via Tosi a Busto Arsizio, via Nobile a Fagnano Olona e via Ferrarin a Venegono Superiore rimarranno chiusi per l’intera giornata del 6 gennaio. Resteranno chiusi anche il Centro del Riuso di Busto Arsizio e lo Sportello Igiene Ambientale.

Chiusure degli uffici e sportelli al pubblico

Le variazioni interessano massicciamente anche gli uffici amministrativi. Lo sportello TARIP di via Pepe e gli uffici dei Molini Marzoli rimarranno chiusi ininterrottamente fino al 6 gennaio compreso. Serrande abbassate martedì prossimo anche per il settore parcheggi di via Mazzini e per il Tempio crematorio di via per Samarate. Al contrario, i cimiteri cittadini garantiranno il consueto orario di apertura, festivi inclusi.

Farmacie e turni straordinari

Tutte le farmacie del network AGESP resteranno chiuse nella giornata dell’Epifania. Per alcune sedi sono previste chiusure aggiuntive a ridosso del weekend festivo:

Farmacia 2 (via Giuliani) : chiusa anche il 2 gennaio.

Farmacia 3 (largo Giardino) e Farmacia 4 (viale Boccaccio): chiuse anche nelle giornate del 2 e del 5 gennaio.

Per eventuali necessità o informazioni urgenti, i servizi clienti di Busto Arsizio (800 439 040) e Fagnano Olona (800 178 973) restano a disposizione nei giorni feriali secondo gli orari consueti.