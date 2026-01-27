Cala il numero degli incidenti a Cassano Magnago. E la Polizia Locale vigila sui camion

Calano gli incidenti sulle strade di Cassano Magnago, nel 2025. Un solo aspetto rilevato dalla multiforme attività della Polizia Locale, che anche nell’anno passato ha mantenuto alta la guardia anche rispetto al transito (vietato) di mezzi pesanti sull’asse centrale della cittadina.

90 i sinistri rilevati dalla Locale, dei quali 40 con feriti. Si è registrata infatti una diminuzione dei sinistri stradali del 10%, diminuzione superiore rispetto alla media nazionale, proprio grazie alla presenza degli Agenti sul territorio» dice il comandante Raffaele Esposito.

«Il presidio regolare delle strade da parte degli agenti del Comando si è confermato il miglior deterrente per i comportamenti pericolosi ed incivili, nonchè un investimento per la conquista della fiducia della cittadinanza, che si rivolge ormai quasi sempre direttamente agli agenti in pattuglia e non alla centrale operativa».

«A questo proposito ricordo che il Comune di Cassano Magnago è morfologicamente complesso, e nonostante la diminuzione degli incidenti, gli agenti del nostro Comando ne rilevano l’80% del totale rispetto alle altre forze di polizia».

«I risultati raggiunti e la numerosità delle attività svolte – rimarca ancora Esposito – non sono che l’espressione dell’impegno e della dedizione di tutti gli appartenenti al Corpo che dirigo. Voglio esprimere la mia gratitudine agli Agenti in forza al Comando, per l’impegno e la dedizione con i quali hanno svolto il lavoro nel corso dell’anno.

Ma non è solo il numero di incidenti a caratterizzare il report del 2025: «La presenza costante e quotidiana degli Agenti sul territorio, si è tradotto in un numero di infrazioni inferiori rispetto all’anno appena passato, così come una diminuzione di incidenti stradali» sottolinea Esposito, che è alla guida del Comando cassanese da tredici anni (è uno dei comandanti più”stabili” in provincia).

«La cittadinanza ha percepito la presenza costante delle pattuglie, che ha generato un rispetto maggiore delle regole per la convivenza civile e di conseguenza un minore numero di violazioni contestate. Questo è un grande risultato, che è stato possibile raggiungere solo grazie all’impegno quotidiano delle pattuglie sul territorio».

«Proprio l’anno 2025 è stato rilevante anche per il miglioramento della circolazione stradale sul territorio comunale, con un miglioramento sensibile del traffico e della qualità dell’aria a seguito della modifica della viabilità nelle zone centrali della città che impedisce il transito ai veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Sono state 152 le violazioni accertate dell’ordinanza», introdotta a inizio 2024 e man mano sempre più conosciuta dagli autisti.

Il lavoro su strada è strutturato su due turni giornalieri per dodici ore, ma è solo una parte dell’ampio compito affidato alla Locale, che comprende anche Servizio Annonario, Polizia Veterinaria, Polizia Edilizia, Polizia Ambientale, Protezione Civile (anche con associazioni collegate come Carabinieri in congedo e Alpini), Controllo del Vicinato, Residenze e Cancellazioni, Videosorveglianza, Polizia Giudiziaria, Ufficio Notifiche Amministrative e Giudiziarie.

I numeri della Polizia Locale di Cassano Magnago

3437 Violazioni alle norme del Codice della Strada

129 Violazioni del divieto di transito per gli autoveicoli con massa complessiva superiore a 7,5 t

108 Violazioni per omesso uso della cintura di sicurezza

90 Sinistri stradali, di cui 40 con feriti

6 Veicoli abbandonati rimossi

28 Sequestri e fermi amministrativi dei veicoli

157 Segnalazioni di patente di guida

22 Ritiri patente

2438 Violazioni alle norme di comportamento

268 Veicoli senza la prescritta revisione

32 Veicoli senza copertura assicurazione

25 Violazioni per non aver rispettato l’obbligo di dare precedenza.

1220 Punti decurtati patente di guida per violazioni accertate

15 Violazioni accertate per abbandono di rifiuti o conferimento non conforme

26 Pratiche di gestione di Polizia Veterinaria: segnalazione e recupero animali

6 Ricorsi per violazioni al Codice della Strada

773 Notifiche effettuate provenienti da altri enti

197 Notifiche effettuate dal Comune di Cassano Magnago (Ufficio Verbali, Ufficio Tributi, Area Territorio, Area Risorse)

252 Notifiche di Polizia Giudiziaria

12 Persone denunciate all’Autorità Giudiziaria

21 Attività d’indagine delegate dall’Autorità Giudiziaria

32 Attività d’indagine pervenute o inviate da/a altri organi – Comandi di Polizia

16 CNR trasmesse alla Procura della Repubblica

30 Annotazioni di servizio trasmesse all’Autorità Giudiziaria

58 Persone escusse a SIT

133 Persone escusse a SIT per sinistri stradali con feriti

8 Verbali di vane ricerche

1352 Pratiche di residenza, di cui: 589 Accertamenti per trasferimento da altro Comune a Cassano Magnago; 265 Pratiche di cambio di residenza all’interno del Comune

498 Accertamenti per cancellazioni di irreperibilità e cancellazioni per l’estero

262 Dichiarazioni di ospitalità

511 Dichiarazioni di cessioni di fabbricato

10 Pratiche di denunce di infortunio

136 Contrassegni disabili rilasciati/rinnovati

34 Violazioni amministrative

7678 Veicoli controllati durante i servizi di Polizia Stradale

3760 Chiamate pervenute al Centralino Comando

⁃ Sono state istituite una media di quattro pattuglie giornaliere per una rete stradale controllata di 105.4 km lineari;

⁃ Sono state presidiate 40 manifestazioni festive e religiose indette dall’Amministrazione;

⁃ Sono stati espletati 16 servizi domenicali e festivi e 10 servizi serali;

⁃ Sono state emesse 241 ordinanze per la disciplina della circolazione stradale e osservate 56 ordinanze/circolari della Questura di Varese