Calcio, gonne e resistenza: a Spazio Yak la storia della prima squadra femminile

Lo sport come atto di resistenza, ben prima che la Storia con la “S” maiuscola chiedesse di scegliere da che parte stare. Il nuovo anno di Spazio Yak a Varese si apre con un racconto di libertà che profuma di erba e polvere: “Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce”.

Le pioniere del pallone contro il regime

Lo spettacolo, in programma sabato 31 gennaio alle ore 21:00, riporta in vita la vicenda del GFC (Gruppo Femminile Calcistico). Siamo a Milano, nel 1932, in pieno decennio fascista. Su una panchina, quasi per scommessa, un gruppo di ragazze decide di scendere in campo in quello che era considerato l’emblema della virilità del regime: il calcio.

La loro non fu una strada in discesa. Se inizialmente le autorità sportive concessero il permesso di allenarsi, lo fecero imponendo restrizioni paradossali: palloni di gomma anziché di cuoio, gonne al posto dei pantaloncini, l’obbligo di passaggi solo rasoterra e ragazzini adolescenti a presidiare la porta. Il tutto giustificato dalla necessità “scientifica” dell’epoca di preservare la funzione riproduttiva delle atlete.

Dalla cronaca sportiva alla Resistenza

Nonostante i paletti ideologici e burocratici, le “Giovinette” resistettero per quasi un anno, fino allo stop definitivo imposto dal regime alla vigilia della loro prima partita ufficiale. Ma quel seme di ribellione non andò perduto: molte di quelle atlete, dieci anni dopo, avrebbero trasportato lo stesso coraggio nelle fila della lotta partigiana.

Sul palco di Piazza De Salvo, la regia di Laura Curino affida il racconto a un trio composto da Rossana Mola, Federica Fabiani e Rita Pelusio. Tra narrazione e comicità, lo spettacolo — tratto dal romanzo di Federica Seneghini e dai saggi di Marco Giani — mette in luce quanto, ancora oggi, certi pregiudizi legati al binomio donna-sport siano lenti a scomparire.

INFO E BIGLIETTI

Lo spettacolo fa parte della stagione di prosa contemporanea di Spazio Yak.

Dove: Spazio Yak, Piazza Fulvio de Salvo 6, Varese.

Quando: Sabato 31 gennaio, ore 21.00.

Biglietti online: Intero 12€ / Ridotto 8€ / Under 18 6€ (più prevendita).

Biglietti in cassa: Intero 14€ / Ridotto 10€ / Under 18 8€.

Tutte le informazioni sono disponibili su www.spazioyak.it.