Campo dei Fiori, al via il master plan del Giardino Montano “Ruggero Tomaselli”

Con la riunione di avvio ufficiale entra nel vivo il progetto di riqualificazione del Giardino Montano “Ruggero Tomaselli”, situato all’interno della Cittadella di Scienze della Natura nel Parco Campo dei Fiori. L’incontro ha segnato l’inizio delle attività per la redazione del master plan, documento strategico per il rilancio scientifico, didattico e naturalistico dell’area.

Alla riunione hanno partecipato i membri del gruppo di lavoro: il prof. Luca Molinari, presidente della Società Astronomica G.V. Schiaparelli – Centro Popolare Divulgativo di Scienze Naturali; il dott. Enzo Maffei, geologo e vicepresidente della stessa Società; il direttore del Parco Campo dei Fiori, dott. Giancarlo Bernasconi, insieme all’architetto Monica Brenga dell’Ufficio Tecnico Ambientale; i progettisti incaricati dott. Daniele Zanzi e dott.ssa Cecilia Zanzi.

Il progetto prevede il restauro funzionale della serra fredda, che verrà dotata di pannelli fotovoltaici e trasformata in un centro didattico esperienziale dedicato alla flora locale. Sono inoltre programmati il ripristino dei sentieri esistenti, la realizzazione di nuovi percorsi tematici, installazioni di Land Art, postazioni dedicate alla botanica e alla geologia, aree per la biodiversità e per il monitoraggio climatico.

L’iniziativa mira a valorizzare l’eredità scientifica di Salvatore Furia, rafforzando il ruolo del Giardino Montano come luogo di divulgazione scientifica, educazione ambientale e sensibilizzazione alla tutela degli habitat prealpini. Il master plan si completa con la creazione di punti panoramici attrezzati e stazioni sensoriali, pensate per offrire un’esperienza di visita immersiva, accessibile e inclusiva.

Il progetto coinvolge numerosi enti e istituzioni, tra cui la Società Astronomica G.V. Schiaparelli, il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, ANCI Lombardia, il Comune di Cantello, il programma Interreg Italia-Svizzera e il Club Alpino Italiano – Regione Lombardia, in un’azione condivisa a favore della conoscenza e della tutela del patrimonio naturale.