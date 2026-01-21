Varese News

Candiani sul caso di Lonate Pozzolo: “Protezione per il ragazzo e sgombero del campo rom”

I deputati Candiani e Barabotti intervengono dopo aver letto di minacce rivolte al giovane: "Lo Stato garantisca la sicurezza sua e della sua famiglia"

Solidarietà e richieste di intervento arrivano dalla Lega per Jonathan Rivolta, il giovane di Lonate Pozzolo che, nei giorni scorsi, ha ucciso un uomo durante un tentativo di rapina nella sua abitazione. A intervenire sulla vicenda sono stati i deputati leghisti Stefano Candiani e Andrea Barabotti, che hanno diffuso una nota ufficiale: «A Jonathan Rivolta va tutta la solidarietà della Lega – dichiarano –. Auspichiamo che le Forze dell’Ordine e le autorità preposte garantiscano tutela alla famiglia del proprietario di casa e mostrino la massima determinazione nel sanzionare azioni di minaccia e questo disprezzo per le regole di convivenza».

Chiesta la chiusura del campo rom a Torino

Nel comunicato, i parlamentari leghisti puntano il dito anche contro il campo rom alle porte di Torino, da cui sarebbe originario l’uomo ucciso durante la rapina: «Auspichiamo inoltre lo sgombero senza esitazione del campo rom alle porte di Torino, da cui provengono questi malviventi – proseguono Candiani e Barabotti –. Da troppo tempo rappresentano un’inaccettabile dimostrazione di impunità. Si tratta di un motivo in più, se ancora ce ne fosse bisogno, per procedere spediti con un’ulteriore stretta sulla sicurezza».

Pubblicato il 21 Gennaio 2026
