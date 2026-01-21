Candiani sul caso di Lonate Pozzolo: “Protezione per il ragazzo e sgombero del campo rom”
I deputati Candiani e Barabotti intervengono dopo aver letto di minacce rivolte al giovane: "Lo Stato garantisca la sicurezza sua e della sua famiglia"
Solidarietà e richieste di intervento arrivano dalla Lega per Jonathan Rivolta, il giovane di Lonate Pozzolo che, nei giorni scorsi, ha ucciso un uomo durante un tentativo di rapina nella sua abitazione. A intervenire sulla vicenda sono stati i deputati leghisti Stefano Candiani e Andrea Barabotti, che hanno diffuso una nota ufficiale: «A Jonathan Rivolta va tutta la solidarietà della Lega – dichiarano –. Auspichiamo che le Forze dell’Ordine e le autorità preposte garantiscano tutela alla famiglia del proprietario di casa e mostrino la massima determinazione nel sanzionare azioni di minaccia e questo disprezzo per le regole di convivenza».
Chiesta la chiusura del campo rom a Torino
Nel comunicato, i parlamentari leghisti puntano il dito anche contro il campo rom alle porte di Torino, da cui sarebbe originario l’uomo ucciso durante la rapina: «Auspichiamo inoltre lo sgombero senza esitazione del campo rom alle porte di Torino, da cui provengono questi malviventi – proseguono Candiani e Barabotti –. Da troppo tempo rappresentano un’inaccettabile dimostrazione di impunità. Si tratta di un motivo in più, se ancora ce ne fosse bisogno, per procedere spediti con un’ulteriore stretta sulla sicurezza».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.