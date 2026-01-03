Caos Trapani Shark: salta la sfida con la Virtus, futuro sempre più in bilico
La Lega Basket conferma l'annullamento della gara di Bologna. La situazione dei siciliani continua a precipitare: il nuovo forfait mette a rischio la regolarità del campionato e la griglia della Coppa Italia
Il futuro di Trapani è sempre più in forse. Con una nota ufficiale emessa sabato 3 gennaio, la Lega Basket ha confermato che la sfida tra la Virtus Bologna e i Shark, in programma per domenica 4 gennaio, non avrà luogo. La decisione del Settore Agonistico della FIP certifica lo stato di profonda crisi in cui versa il club siciliano.
Dopo la sconfitta casalinga contro Varese, la situazione non è certo migliorata: tra addii eccellenti – Petruccelli e Ford verso la Turchia -, il futuro degli Shark appare oggi più che mai appeso a un filo. Il forfait di Bologna rappresenta un segnale d’allarme che mette in discussione la permanenza stessa del club nel massimo campionato.
Lo stallo della società trapanese rischia di provocare un effetto domino sull’intera stagione. Oltre alle immediate sanzioni sportive, la crisi del club siciliano minaccia di alterare la regolarità del girone d’andata, con ricadute dirette sulla corsa alle Final Eight di Coppa Italia. Un’eventuale uscita di scena o un perdurare di questa instabilità obbligherebbe la Lega a rivedere equilibri e classifiche, gettando un’ombra sulla credibilità di un torneo che, dopo il caso Trapani, si scopre improvvisamente più fragile.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.