Caos Trapani Shark: salta la sfida con la Virtus, futuro sempre più in bilico

Il futuro di Trapani è sempre più in forse. Con una nota ufficiale emessa sabato 3 gennaio, la Lega Basket ha confermato che la sfida tra la Virtus Bologna e i Shark, in programma per domenica 4 gennaio, non avrà luogo. La decisione del Settore Agonistico della FIP certifica lo stato di profonda crisi in cui versa il club siciliano.

Dopo la sconfitta casalinga contro Varese, la situazione non è certo migliorata: tra addii eccellenti – Petruccelli e Ford verso la Turchia -, il futuro degli Shark appare oggi più che mai appeso a un filo. Il forfait di Bologna rappresenta un segnale d’allarme che mette in discussione la permanenza stessa del club nel massimo campionato.

Lo stallo della società trapanese rischia di provocare un effetto domino sull’intera stagione. Oltre alle immediate sanzioni sportive, la crisi del club siciliano minaccia di alterare la regolarità del girone d’andata, con ricadute dirette sulla corsa alle Final Eight di Coppa Italia. Un’eventuale uscita di scena o un perdurare di questa instabilità obbligherebbe la Lega a rivedere equilibri e classifiche, gettando un’ombra sulla credibilità di un torneo che, dopo il caso Trapani, si scopre improvvisamente più fragile.