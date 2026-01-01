Capodanno a Somma Lombardo, la Pro Loco apre il 2026 con il Concerto al San Luigi
Per l’edizione di quest’anno, protagonisti sul palco sono stati il Coro e Orchestra Ex Novo, accompagnati dalla voce del soprano Laura Scotti
Anche quest’anno Somma Lombardo ha salutato l’arrivo del nuovo anno nel segno della musica e della tradizione, grazie al consueto Concerto di Capodanno promosso dalla Pro Loco Somma Lombardo presso il Teatro Auditorium San Luigi.
Per l’edizione di quest’anno, protagonisti sul palco sono stati il Coro e Orchestra Ex Novo, accompagnati dalla voce del soprano Laura Scotti. Un programma ricco e variegato ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso brani e generi musicali diversi, offrendo un momento di grande qualità artistica e partecipazione emotiva.
Il Concerto di Capodanno si conferma così un appuntamento molto atteso dalla comunità sommese, capace di unire cittadini e appassionati in un clima di condivisione e bellezza, e di rappresentare il modo migliore per iniziare l’anno nuovo all’insegna della cultura e della musica dal vivo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.