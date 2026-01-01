Capodanno a Somma Lombardo, la Pro Loco apre il 2026 con il Concerto al San Luigi

Anche quest’anno Somma Lombardo ha salutato l’arrivo del nuovo anno nel segno della musica e della tradizione, grazie al consueto Concerto di Capodanno promosso dalla Pro Loco Somma Lombardo presso il Teatro Auditorium San Luigi.

Per l’edizione di quest’anno, protagonisti sul palco sono stati il Coro e Orchestra Ex Novo, accompagnati dalla voce del soprano Laura Scotti. Un programma ricco e variegato ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso brani e generi musicali diversi, offrendo un momento di grande qualità artistica e partecipazione emotiva.

Il Concerto di Capodanno si conferma così un appuntamento molto atteso dalla comunità sommese, capace di unire cittadini e appassionati in un clima di condivisione e bellezza, e di rappresentare il modo migliore per iniziare l’anno nuovo all’insegna della cultura e della musica dal vivo.