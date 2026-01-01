Capodanno in piazza a Porto Ceresio, il sindaco Prestifilippo: «Una serata di comunità vissuta insieme»
Festa di Capodanno nel segno della sicurezza e della condivisione. Grande partecipazione in piazza tra giovani e famiglie
Un Capodanno partecipato, sereno e vissuto nel segno della comunità. È il bilancio positivo della festa in piazza a Porto Ceresio, dove cittadini, famiglie e soprattutto tanti giovani hanno scelto di salutare l’arrivo del nuovo anno restando nel proprio paese.
Il sindaco Marco Prestifilippo ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: «Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del Capodanno in Piazza a Porto Ceresio». Un grazie particolare è stato rivolto alla Pro Loco Porto Ceresio e alla Pro Loco Cuasso al Monte per la collaborazione, al locale Caveau, all’agenzia di sicurezza Safe Partner e all’Arma dei Carabinieri, la cui presenza è stata fondamentale per garantire lo svolgimento della serata in piena sicurezza.
«È stato davvero bello vedere tanti ragazzi di Porto Ceresio scegliere di festeggiare il Capodanno nel proprio paese e tante famiglie vivere insieme questo momento di festa», ha sottolineato il primo cittadino, evidenziando il valore sociale dell’iniziativa, capace di rafforzare il senso di appartenenza e di condivisione.
Un ringraziamento finale è stato rivolto anche a tutti i cittadini per «la pazienza, il rispetto delle regole e il senso civico dimostrato», elementi che hanno contribuito a rendere l’evento un successo. Un inizio d’anno che conferma la volontà di Porto Ceresio di continuare a investire in momenti di aggregazione, sicurezza e vita comunitaria.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.