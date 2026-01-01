Capodanno in piazza a Porto Ceresio, il sindaco Prestifilippo: «Una serata di comunità vissuta insieme»

Un Capodanno partecipato, sereno e vissuto nel segno della comunità. È il bilancio positivo della festa in piazza a Porto Ceresio, dove cittadini, famiglie e soprattutto tanti giovani hanno scelto di salutare l’arrivo del nuovo anno restando nel proprio paese.

Il sindaco Marco Prestifilippo ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: «Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del Capodanno in Piazza a Porto Ceresio». Un grazie particolare è stato rivolto alla Pro Loco Porto Ceresio e alla Pro Loco Cuasso al Monte per la collaborazione, al locale Caveau, all’agenzia di sicurezza Safe Partner e all’Arma dei Carabinieri, la cui presenza è stata fondamentale per garantire lo svolgimento della serata in piena sicurezza.

«È stato davvero bello vedere tanti ragazzi di Porto Ceresio scegliere di festeggiare il Capodanno nel proprio paese e tante famiglie vivere insieme questo momento di festa», ha sottolineato il primo cittadino, evidenziando il valore sociale dell’iniziativa, capace di rafforzare il senso di appartenenza e di condivisione.

Un ringraziamento finale è stato rivolto anche a tutti i cittadini per «la pazienza, il rispetto delle regole e il senso civico dimostrato», elementi che hanno contribuito a rendere l’evento un successo. Un inizio d’anno che conferma la volontà di Porto Ceresio di continuare a investire in momenti di aggregazione, sicurezza e vita comunitaria.