Capotreno aggredito su un regionale: ritardi e variazioni sulla Milano-Luino

L’episodio, avvenuto su un treno diretto ad Arona ha richiesto l’intervento del personale sanitario e delle forze dell’ordine, causando ritardi e variazioni al servizio

Un capotreno è stato aggredito nel pomeriggio di mercoledì 21 gennaio a bordo di un treno regionale diretto ad Arona, all’altezza della stazione di Vergiate. L’episodio ha avuto ripercussioni sulla circolazione ferroviaria della linea Milano-Luino, con ritardi e variazioni al servizio.

L’aggressione, da parte di un passeggero ai danni del capotreno, è avvenuta sul treno 10234, partito da Milano Porta Garibaldi alle 16.40. Il convoglio è stato poi fermato per consentire l’intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario, con ripercussioni sulla circolazione lungo la linea.

Nel corso della serata diversi treni hanno accumulato ritardi anche consistenti, in alcuni casi arrivati fino a circa un’ora. I disagi hanno interessato in particolare i collegamenti serali da e verso Luino e Milano, come indicato dai monitor e dagli aggiornamenti di servizio Trenord nelle diverse stazioni.

Per limitare l’impatto sul servizio, Trenord ha disposto alcune modifiche alla circolazione. Alcuni convogli sono partiti da stazioni diverse rispetto a quelle previste, mentre altri hanno effettuato fermate straordinarie, tra cui Parabiago e Somma Lombardo.

Le conseguenze dell’episodio si sono fatte sentire anche sui treni successivi, con ulteriori variazioni comunicate in corso d’opera ai passeggeri.

Il capotreno coinvolto è stato assistito dal personale sanitario. Sono in corso gli accertamenti sull’accaduto.

Seguono aggiornamenti 

Pubblicato il 21 Gennaio 2026
