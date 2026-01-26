Carbonara, carciofi e tradizione romana: Legnano si prepara al weekend più gustoso

Un evento che celebra due grandi protagonisti della tradizione romana, capaci di raccontare una cultura culinaria fatta di ingredienti semplici, gesti precisi e sapori intensi

Dal 30 gennaio al 1 febbraio Legnano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno gastronomico. Torna infatti la Sagra della carbonara e del carciofo, organizzata da Sagre Prelibate in collaborazione con la Contrada San Martino, in via XXIX Maggio 207.

Un evento che celebra due grandi protagonisti della tradizione romana, capaci di raccontare una cultura culinaria fatta di ingredienti semplici, gesti precisi e sapori intensi. La carbonara e il carciofo diventano così il filo conduttore di tre giorni all’insegna del gusto e della convivialità, in un contesto pensato per accogliere un pubblico di tutte le età.

La manifestazione si svolgerà in un ambiente completamente al coperto e riscaldato, ideale anche nelle serate più fredde. Le cucine apriranno venerdì e sabato dalle 19 alle 23, mentre domenica è previsto il doppio servizio, dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23.

A guidare la cucina ci sarà lo chef Pippo, volto ormai noto agli appassionati delle sagre, che porterà in tavola piatti fedeli alla tradizione, con grande attenzione alla qualità delle materie prime e al rispetto delle ricette originali.

Il menù propone un’ampia scelta di specialità: dall’antipasto misto ai supplì, dalla pasta alla carbonara alla gricia con carciofi, fino ai carciofi alla giudia, alla coda alla vaccinara e alla porchetta al forno, senza dimenticare i contorni e i dolci della tradizione come tiramisù e torta della nonna.

Menù completo

Antipasto misto – 13 euro

Supplì cacio e pepe – 6 euro

Supplì pomodoro e mozzarella – 6 euro

Pasta alla carbonara – 12 euro

Pasta alla gricia con carciofi – 12 euro

Pasta al pomodoro – 8 euro

Carciofi alla giudia – 12 euro

Porchetta al forno – 12 euro

Coda alla vaccinara – 15 euro

Carciofi trifolati – 6 euro

Patate al forno – 5 euro

Torta della nonna – 5 euro

Tiramisù – 5 euro

Il grande interesse registrato nelle precedenti edizioni rende la prenotazione fortemente consigliata, soprattutto nel fine settimana. Il servizio sarà esclusivamente al tavolo, con possibilità anche di take away.

È possibile prenotare compilando il modulo online disponibile cliccando qui, mentre per informazioni è attivo numero WhatsApp 349 2338379.

La Sagra della carbonara e del carciofo si conferma così un appuntamento capace di unire gusto, tradizione e convivialità, trasformando un semplice pasto in un’occasione di incontro e festa per tutta la comunità.