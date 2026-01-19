Cardano al Campo celebra per la prima volta San Sebastiano. Per ringraziare la Polizia Locale

Martedì 20 gennaio il Comune di Cardano al Campo celebrerà per la prima volta la festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. Un appuntamento significativo, voluto dall’Amministrazione comunale come momento di riconoscenza dell’intera cittadina.

«Un momento significativo di riconoscimento e condivisione per il Corpo e per tutta la comunità», sottolinea Elena Mazzucchelli, l’assessora di riferimento, invitando i cittadini a partecipare a questa prima celebrazione ufficiale.

La giornata si aprirà alle 9.30 con la Santa Messa, alla presenza delle rappresentanze istituzionali e degli appartenenti alla Polizia Locale. «La celebrazione religiosa rappresenterà un’occasione solenne per affidare il lavoro quotidiano degli operatori alla protezione del Santo patrono e per ringraziare quanti operano al servizio del territorio», spiega Mazzucchelli.

La ricorrenza sarà anche l’occasione per fare il punto sull’attività svolta dal Corpo nel corso del 2025. «La celebrazione della festa di San Sebastiano rappresenta un’importante occasione di riflessione, per fare il punto sull’operato della Polizia Locale nel corso del 2025, evidenziando attività svolte, risultati raggiunti e impegno profuso quotidianamente come primo collegamento tra le istituzioni e i cittadini».

Un ruolo centrale, quello della Polizia Locale, che va oltre il semplice controllo. «La Polizia Locale rappresenta il primo e fondamentale punto di contatto tra le istituzioni e i cittadini», evidenzia l’assessora, ricordando il valore del presidio di prossimità nella tutela della sicurezza urbana, nella promozione della legalità e nel supporto alla comunità.

Il Corpo di Polizia Locale di Cardano al Campo è composto attualmente da 9 operatori, 2 ufficiali e 7 agenti, un numero inferiore rispetto a quanto previsto per legge per un Comune di quasi 15mila abitanti, che dovrebbe contarne circa 13 o 14 (le carenze di organico sono comuni alla maggior parte dei comandi di paesi e città). Un dato che rende ancora più rilevante il lavoro svolto quotidianamente, organizzato su due turni di servizio dalle 7.30 alle 19.30 dal lunedì al sabato, ai quali si aggiungono i servizi festivi in occasione di manifestazioni civili, religiose e sportive.

Nel corso del 2025 l’attività della Polizia Locale è stata intensa e articolata. Sono stati prodotti 1.510 atti di tipo amministrativo, tra autorizzazioni, ordinanze di regolazione del traffico, richieste di intervento, rinvenimenti di oggetti smarriti o rubati e verbali per violazioni amministrative, anche nel settore alimentare. Le attività di Polizia Giudiziaria sono state 178, comprendendo notizie di reato, deleghe di indagine per Tribunali e Procure e notifiche di atti.

Sul fronte della sicurezza stradale si contano 39 interventi per incidenti, mentre sono state 104 le giornate dedicate alla gestione del mercato cittadino (il mercato a Cardano è bisettimanale e si svolge in tutte le settimane dell’anno) e alle operazioni di spunta A queste si aggiungono 1.120 operazioni di controllo del territorio, che hanno riguardato violazioni dei regolamenti comunali, attività rumorose, condotta degli animali, verde e alberature e infrazioni al codice della strada.

«I dati relativi ai servizi effettuati nel 2025 evidenziano un impegno significativo che non si deve limitare ad una mera elencazione, ma deve considerare, per ognuna di esse, la peculiarità normativa, il tempo ed il fattore umano che le ha generate», sottolinea Mazzucchelli.

Numeri che raccontano un lavoro svolto «con attenzione, equilibrio e senso di responsabilità», spesso in collaborazione con le altre forze dell’ordine e con le istituzioni del territorio. Per questo «l’Amministrazione Comunale di Cardano al Campo esprime un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini del Corpo per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati ogni giorno, spesso in condizioni complesse e con grande senso del dovere».

Guardando al futuro, resta centrale il rafforzamento del rapporto con i cittadini. «Il lavoro della Polizia Locale rappresenta un pilastro fondamentale per una comunità più sicura, ordinata e solidale», conclude l’assessora, ribadendo l’obiettivo di continuare a promuovere legalità, prevenzione e fiducia nelle istituzioni.