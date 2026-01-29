Carnevale Bosino, Pinocchio sfila con la Casa del Giocattolo Solidale

Il Carnevale Bosino si prepara a colorare le vie del centro e, anche quest’anno, la Casa del Giocattolo Solidale risponde all’appello. L’associazione varesina, punto di riferimento per il sostegno ai bambini del territorio, parteciperà alla sfilata di sabato 21 febbraio con un gruppo mascherato dedicato a una delle storie più amate di sempre.

La scelta del tema per l’edizione 2026 non è casuale: l’associazione ha deciso di celebrare i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi portando in corteo il magico mondo di Pinocchio. Un’occasione per trasformare le strade di Varese in un “Paese dei Balocchi” all’insegna della solidarietà e dell’allegria.

L’invito è aperto a tutti: famiglie, bambini e gruppi di amici sono chiamati a dare sfogo alla fantasia. L’obiettivo è formare una nutrita delegazione di piccoli e grandi “personaggi”: dai classici Pinocchio e Fata Turchina agli intramontabili Geppetto, Mangiafuoco e Grillo Parlante.

Come partecipare

La Casa del Giocattolo Solidale ha lanciato una chiamata pubblica per raccogliere adesioni e coordinare il gruppo che sfilerà dietro lo striscione dell’associazione. Partecipare è semplice, ma è richiesta una conferma per organizzare al meglio la presenza al corteo.

INFO E ADESIONI

Evento: Sfilata del Carnevale Bosino.

Quando: Sabato 21 febbraio 2026.

Tema: La favola di Pinocchio (omaggio a Collodi).

Contatti: È possibile confermare la partecipazione tramite Messenger (sulla pagina Facebook dell’associazione) oppure telefonando al numero 348 7538737.