Casa della Carità, un anno di aiuto a 1.183 persone: «Che il 2026 sia l’anno della svolta, della giustizia e della pace»
Povertà in aumento, ma anche solidarietà concreta Numeri, storie e speranze della Casa della Carità guardando al 2026
Nel corso del 2025 la Casa della Carità ha aperto le proprie porte a 1.183 persone in difficoltà, 666 delle quali accolte per la prima volta. Numeri che raccontano una povertà in crescita, ma anche una risposta concreta e quotidiana fatta di accoglienza, ascolto e servizi essenziali.
Durante l’anno sono stati distribuiti 59.471 pasti completi, consegnate 807 spese solidali, offerte 1.778 docce, forniti 1.207 farmaci, garantiti 3.607 cambi di abiti e realizzati 107 colloqui di sostegno psicologico. Interventi che vanno oltre l’assistenza materiale e puntano a restituire dignità, sollievo e prospettiva a chi attraversa momenti di fragilità.
«La povertà purtroppo è in aumento, ma noi ci siamo», sottolineano dalla Casa della Carità, ringraziando chi ha sostenuto e continuerà a sostenere le attività. «Insieme, ci saremo anche quest’anno». Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibili le “cose grandi” del 2025, con un augurio forte e carico di speranza: che nel 2026 nessuna di queste 1.183 persone abbia più bisogno della Casa della Carità.
Dietro i numeri ci sono volti e storie. Come Luigina, che dopo l’ennesimo sfratto sogna un luogo da poter chiamare casa. Farid, che spera di mettere da parte i soldi necessari per riabbracciare la moglie che non vede da sei anni. Bruno, che desidera ritrovare la serenità e la capacità di prendersi cura di sé e della propria famiglia. Mohammed, in cerca di un lavoro stabile. Romina, che attende la fine della guerra nella sua terra per tornare a casa con il figlio. Maya e Franco, determinati a non ricadere negli errori del passato.
A tutte le persone che sperano in una vita migliore, l’augurio è che il 2026 sia davvero «l’anno buono»: l’anno della svolta, della ripresa, delle speranze che si avverano. L’anno della giustizia. L’anno della pace.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.