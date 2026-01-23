Casciago arriva a 31 occhi elettronici per la videosorveglianza

Un paese in movimento tra cantieri imminenti, attenzione al sociale e nuove tecnologie per la sicurezza. L’amministrazione comunale di Casciago ha tracciato il punto della situazione sui numerosi lavori pubblici in partenza.

Manutenzioni e decoro urbano

Il piano asfalti è pronto a partire, ma i lavori più significativi riguarderanno le infrastrutture comunali. I cimiteri di Casciago e Morosolo saranno oggetto di un importante intervento di rifacimento e allargamento, un’opera attesa per garantire decoro e nuovi spazi.

Attenzione puntata anche sulla sede comunale di Villa Castelbarco: è previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche per facilitare l’accesso ai piani superiori, rendendo gli uffici davvero inclusivi. Parallelamente, verrà rifatto il tetto del ricovero attrezzi comunale. Per quanto riguarda il Circolo Familiare, è stato conferito l’incarico per uno studio di fattibilità volto al suo rilancio e presto sarà annunciata la data di un incontro pubblico per decidere insieme alla popolazione il futuro dello stabile, fermo da troppi anni.

Sicurezza: 31 occhi sul paese e corsi anti-truffa

Sul fronte sicurezza, la rete di videosorveglianza subisce un’importante implementazione. Nuove telecamere sono state installate in punti sensibili del paese: via Vasche, sede del Comune, Villa Valerio, scuola primaria di Morosolo e relativo parcheggio di via Verdi. In totale, il sistema conta ormai ben 31 punti di controllo sparsi su tutto il territorio comunale.

A primavera, l’amministrazione lancerà due iniziative innovative: un corso anti-truffa dedicato agli anziani, per fornire strumenti pratici contro i raggiri; un progetto per mettere in rete le telecamere dei privati, creando una sinergia tra cittadinanza e forze dell’ordine per monitorare meglio il territorio.

Villa Valerio: tornato fruibile il giardino della scuola

Finalmente a Villa Valerio è stata sistemata la fontana: dopo due anni di prescrizioni ATS che vietavano a bambini e ragazzi delle scuole elementare e media di frequentare il giardino, il problema è stato risolto. La fontana è stata messa in sicurezza, pulita e ripristinata. Ora gli studenti possono finalmente tornare a godersi lo spazio esterno della scuola in totale sicurezza.

Sport e tempo libero

Novità in arrivo anche per i parchi cittadini: al Parco dei Ciliegi e al Parco della Pinetina verranno installati nuovi tavoli da ping-pong, per incentivare l’attività all’aria aperta e la socializzazione tra i giovani.