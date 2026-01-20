Castellanza, oltre 6.500 interventi della Polizia Locale nel 2025 Sicurezza stradale al centro dell’attività

La Polizia Locale di Castellanza chiude il 2025 con un bilancio operativo che evidenzia un presidio costante del territorio su più fronti. Dall’analisi delle attività emergono numeri significativi sul versante della sicurezza stradale, con particolare attenzione ai comportamenti più pericolosi alla guida, e un impegno crescente per il decoro urbano e la tutela delle utenze deboli. Il corpo di Polizia Locale, composto da 12 agenti compreso il comandante, ha svolto un’attività che non si è limitata alla funzione di controllo e repressione, ma ha posto al centro la tutela e l’assistenza alla persona.

Per il sindaco Cristina Borroni, «i dati del 2025 confermano che la Polizia Locale rappresenta un pilastro fondamentale per la nostra comunità. Oltre 6.500 interventi testimoniano una presenza costante sul territorio che va ben oltre i numeri: dietro ogni controllo c’è il lavoro di donne e uomini che servono Castellanza con professionalità e dedizione a cui va il ringraziamento di tutta l’Amministrazione Comunale. Ma la sicurezza è una responsabilità condivisa: senza la collaborazione attiva dei cittadini, senza le segnalazioni e il rispetto delle regole comuni, nessuna forza dell’ordine può operare efficacemente. Come amministrazione ci impegniamo a sostenere il Comando con gli strumenti necessari, compatibilmente con le risorse a disposizione, consapevoli che investire nella professionalità dei nostri agenti di Polizia Locale significa investire nella qualità della vita di tutti i castellanzesi».

«Il bilancio dell’anno appena concluso rappresenta il frutto dell’impegno quotidiano del personale di polizia locale che opera sul territorio con dedizione e spirito di servizio –è il commento del comandante Francesco Nicastro -. Troppo spesso l’attività della Polizia Locale viene percepita esclusivamente come azione repressiva, quando invece il nostro lavoro si fonda principalmente sulla tutela della sicurezza dei cittadini e sull’assistenza alle persone. I nostri agenti non si limitano a elevare verbali: intervengono negli incidenti, prestano soccorso, svolgono attività di prevenzione nelle scuole, assistono le fasce vulnerabili. Un impegno che richiede sacrificio personale, come dimostrano i 48 servizi serali e notturni aggiunti nel periodo estivo; impegno che dovrebbe essere supportato maggiormente garantendo ai comandi delle polizie locali la dotazione di tutti gli strumenti equiparabili a quelli delle altre forze dell’ordine, soprattutto per quanto riguarda la consultazione delle banche dati nazionali».

Sicurezza stradale

Nel corso dell’anno sono stati rilevati 100 incidenti stradali, in leggero aumento rispetto al 2024, la metà con presenza di feriti (in meno di cinque casi di feriti gravi). Sul fronte della polizia giudiziaria sono stati aperti 71 fascicoli per attività investigative che hanno riguardato deleghe di indagini, casi di guida in stato di ebbrezza, omissioni di soccorso, furti, danneggiamenti, abbandono di rifiuti e reati nel contesto familiare. Sul fronte della sicurezza stradale un altro dato significativo riguarda il rispetto della segnaletica semaforica: nel corso dell’anno sono stati elevati 2.361 verbali per passaggio con luce rossa. Tra i comportamenti pericolosi alla guida spiccano 18 sanzioni per uso dello smartphone, 19 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (con casi che hanno coinvolto anche passeggeri e minori) e 11 per irregolarità nella validità o nell’idoneità della patente di guida. Da non dimenticar che sono state ben 21 le multe emesse a carico di conducente di monopattino trovati spesso senza casco.

Un intenso anno di controlli

Nel periodo estivo, oltre al normale orario di lavoro, sono stati aggiunti 48 servizi serali e notturni dedicati, tra l’altro, al presidio delle manifestazioni organizzate, con il controllo di sette veicoli per ogni evento, e al pattugliamento del territorio comunale per scoraggiare i furti in abitazione. L’attività della Polizia Locale si è estesa anche alla tutela del decoro urbano e dell’ambiente. Sul fronte della gestione dei rifiuti sono state elevate 13 sanzioni per uso improprio dei cestini stradali (con il conferimento di rifiuti domestici) e 10 per mancata separazione nella raccolta differenziata, oltre a diversi interventi per abbandono di rifiuti in aree pubbliche. Di particolare rilievo quattro sanzioni per violazioni delle ordinanze in materia di inquinamento acustico. Altri sei interventi hanno riguardato l’omessa manutenzione di terreni privati e aree verdi, mentre sul fronte commerciale si contano sei sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico e cinque per mancanza del cartello obbligatorio nei cantieri edili. Il controllo della sosta ha visto particolare attenzione alla tutela dei pedoni e dei disabili. Sono stati rilevati 395 casi di sosta fuori dagli spazi consentiti e oltre 640 violazioni relative al disco orario. Gli agenti hanno elevato 31 sanzioni per sosta abusiva negli spazi riservati ai disabili, 25 per sosta sui passaggi pedonali, 23 per sosta sulle piste ciclabili e 93 per sosta sui marciapiedi. Sul fronte della mobilità elettrica si registrano 52 sanzioni per occupazione abusiva degli stalli destinati alla ricarica dei veicoli elettrici.

L’analisi temporale delle attività mostra andamenti stagionali ben definiti. Gennaio si è contraddistinto per il maggior numero di sanzioni relative ai divieti temporanei per la pulizia meccanizzata delle strade. In maggio si è rilevato un incremento degli interventi per sosta irregolare su marciapiedi e piste ciclabili, mentre ottobre ha visto una particolare incidenza di violazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza e mancata precedenza agli incroci. L’impegno della Polizia Locale si è espresso anche attraverso attività di prevenzione e formazione. Nelle scuole sono stati organizzati corsi di educazione stradale per sensibilizzare i giovani sui comportamenti corretti alla guida e come pedoni. In un istituto è stato inoltre realizzato un corso di protezione civile in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile, durante il quale è stata svolta anche una prova di evacuazione in caso di allarme da incendio o allagamento.