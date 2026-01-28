Castellanza si “accende” per le Olimpiadi: il passaggio della fiamma il 4 febbraio e un mese di eventi

Lo sport, quello con la S maiuscola, è educazione, cultura, benessere. In una parola che ne racchiude molte altre: emozione. È quella che Castellanza, insieme a tutta l’Italia, si prepara a vivere con un mese di iniziative dedicate alle Olimpiadi, in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica previsto per martedì 4 febbraio.

La fiaccola arriverà da Busto Arsizio tra le 12 e le 12.30 e attraverserà la città in un momento dal forte valore simbolico, che ha dato il là a un ricco cartellone di eventi tra sport, cultura e informazione, organizzati dall’amministrazione comunale con Sport+, Leguns Sportcoinvolgendo università, associazioni, scuole e cittadini sempre nell’ottica di rete.

«Il corteo procederà a una velocità di circa 4 chilometri orari – ha spiegato l’assessore a Cultura e Istruzione Davide Tarlazzi in occasione della presentazione ufficiale degli eventi –. La Fiamma entrerà in città da via Don Minzoni, provenendo da Busto Arsizio, per immettersi sulla Saronnese, attraversare la grande rotatoria del Palaborsani e proseguire poi verso Legnano lungo via per Castellanza. Al passaggio della fiaccola hanno già confermato la loro presenza circa 850 bambini delle scuole castellanzesi, dall’infanzia alla scuola dell’obbligo: un grande bagno di folla accoglierà chi correrà per le strade castellanzesi». (Qui l’articolo su Legnano)

«La Fiamma Olimpica rappresenta il legame tra passato e presente e il suo passaggio è un’occasione di coesione per la nostra comunità – ha tenuto a sottolineare la sindaca Cristina Borroni –. Per i ragazzi sarà un’esperienza positiva e formativa: lo sport insegna disciplina, costanza e rispetto, valori fondamentali per raggiungere i traguardi. Tengo inoltre a evidenziare l’aspetto dell’unità: il 4 febbraio, Castellanza non sarà un piccolo centro al confine tra due province, ma rappresenterà l’Italia intera, portando un messaggio di speranza che spetta a tutti noi raccogliere».

La mostra e l’Olimpiade Culturale

Ad aprire ufficialmente il mese olimpico è stata, mercoledì 28 gennaio, l’inaugurazione della mostra “Emozioni dei Giochi – Culture Through Sport”, allestita alla Biblioteca Civica e inserita nel palinsesto ufficiale dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. Il percorso, curato dalla FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, propone immagini e audiovisivi dedicati alle emozioni dei Giochi estivi e invernali, al ruolo delle donne nello sport e alle storie delle Paralimpiadi. «Quella di Milano-Cortina è la mia quindicesima Olimpiade – ha spiegato Franco Ascani, presidente FICTS e membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO – e ogni volta le immagini riescono a trasmettere emozioni universali. È questo il grande potere dello sport e del linguaggio olimpico». La mostra sarà visitabile fino al 21 febbraio, con ingresso libero negli orari di apertura della Biblioteca Civica.

Un calendario diffuso in città

Accanto alla mostra, il programma prevede conferenze, incontri e momenti di spettacolo. Dalla conferenza alla LIUC dedicata alle Olimpiadi di Cortina tra politica ed economia, al talk “Emozioni dello sport olimpico”, fino ai reading teatrali, cinema e agli appuntamenti sulla salute e prevenzione e alle esibizioni di danza sportiva in programma al Palaborsani. Grande attenzione è riservata anche alle scuole, con laboratori educativi che coinvolgeranno oltre 600 studenti e un contest finale sul tema dello sport e dell’olimpismo. Un percorso che guarda oltre l’evento del 4 febbraio. «Non si tratta solo di celebrare il passaggio della Fiamma – conclude Borroni – ma di costruire un’eredità culturale ed educativa capace di restare nel tempo, rafforzando il senso di comunità attraverso i valori dello sport».

Olimpiadi a Castellanza: il calendario degli eventi

Mercoledì 28 gennaio – fino al 21 febbraio

Biblioteca Civica di Castellanza

Mostra “Emozioni dei Giochi – Culture Through Sport”

Percorso espositivo di immagini e audiovisivi curato dalla FICTS, inserito nel palinsesto ufficiale dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. La mostra racconta le emozioni dei Giochi Olimpici estivi e invernali, il ruolo delle donne nello sport e le storie dei Giochi Paralimpici. Ingresso libero negli orari di apertura della Biblioteca Civica.

Mercoledì 28 gennaio, ore 17.30

Università LIUC

Conferenza “Oggi come allora: le Olimpiadi Invernali di Cortina tra politica, economia e costume”

Incontro di approfondimento sul significato storico, economico e sociale delle Olimpiadi Invernali di Cortina, con interventi di esperti e docenti universitari.

Martedì 3 febbraio, ore 21

Biblioteca Civica di Castellanza

Incontro “Emozioni dello sport olimpico”

Serata talk dedicata al racconto delle Olimpiadi attraverso le esperienze dirette di atleti e dirigenti sportivi, in vista dell’arrivo della Fiamma Olimpica in città.

Mercoledì 4 febbraio, tra le 12 e le 13.30

Percorso cittadino con arrivo in Largo Tosi davanti al Municipio

Passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026

La fiaccola attraverserà Castellanza provenendo da Busto Arsizio e proseguendo verso Legnano, accompagnata dagli studenti delle scuole cittadine, dalle associazioni e dalla cittadinanza.

Giovedì 5 febbraio, ore 21

Castellanza, sede CAI

Conferenza “Conduzione dell’escursione – Trappole euristiche”

Appuntamento formativo inserito nel 46° corso di scialpinismo a cura del CAI Castellanza, dedicato alla sicurezza in ambiente montano.

Sabato 7 febbraio, ore 17.30

Biblioteca Civica di Castellanza

Reading teatrale “Sogni Olimpici”

Spettacolo a cura de Le Voci Narranti di Castellanza, con letture e racconti ispirati ai valori e alle storie dello sport olimpico.

Giovedì 12 febbraio, ore 20

Biblioteca Civica di Castellanza

Incontro “Sport in sicurezza. Le principali patologie ortopediche e il primo soccorso cardiaco”

Serata informativa aperta alla cittadinanza sulla prevenzione e la salute nello sport, con la partecipazione degli specialisti di Humanitas Mater Domini.

Sabato 14 febbraio

Soevis Arena – Palaborsani

Emozioni dello sport – Passione e amore

Giornata conclusiva dedicata alla danza sportiva, al ballo country e alla danza artistica e figurativa, con esibizioni e momenti di spettacolo.

Laboratori scolastici – periodo gennaio e febbraio

Biblioteca Civica di Castellanza

Attività educative per le scuole

Laboratori e incontri rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo grado, con il coinvolgimento di oltre 600 studenti. Gli elaborati realizzati parteciperanno a un contest che sarà valorizzato in occasione della LIUC RUN del 19 aprile 2026.