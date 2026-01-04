Castellanzese frenata dal Breno che passa 2-0 al “Provasi”

La Castellanzese apre il girone di ritorno con un passo falso: al “Provasi” è il Breno a imporsi per 2-0. Il primo tempo è equilibrato, con occasioni importanti da entrambe le parti. La ripresa si apre con l’episodio che cambia la gara: il difensore neroverde Tordini si lascia sorprendere dall’inserimento di Bithene, che si presenta davanti a Poli. Il portiere commette fallo ed è costretto al cartellino rosso, al suo posto esordisce subito il nuovo acquisto Giroletti. La partita si mette in discesa per gli ospiti, che sfruttano la superiorità numerica trovando il vantaggio nel giro di dieci minuti con Castelli. I neroverdi provano a restare in partita e nel finale Guerrisi sfiora il pareggio con un colpo di testa respinto da Grasso, ma nei minuti di recupero il Breno chiude i conti in contropiede con Bithene, che fissa il risultato sul 2-0. Per la squadra di mister Davide Bersi arrivano tre punti importanti, che consentono di agganciare la Leon e la stessa Castellanzese a quota 24.

Fischio d’inizio

La Castellanzese inizia con un 3-5-2 con Poli tra i pali, davanti a lui ci sono Rusconi, Gritti e Tordini, in mezzo Giuliani è affiancato da Castelletto e Lacchini, mentre sulle corsie laterali corrono Micheri e Boccadamo, in avanti spazio a Guerrisi e Vernocchi. Gli ospiti rispondono con un 4-3-3 con Grasso in porta, in difesa Barcella, Tagliani, Bigolin e Lorini, a centrocampo ci sono Tosi, Papa e l’ex Valsecchi, in avanti c’è il tridente composto da Bithene, Castelli e Randazzo. L’arbitro è Andrea Virgili di Olbia, mentre gli assistenti sono Calogero Lo Giudice di Asti e Lorenzo De Giulio di Nichelino.

Primo tempo

Il primo pericolo della gara arriva all’8’, quando il Breno non riesce a sfruttare una mischia in area: Tosi e Castelli impattano il pallone, ma entrambi vengono murati da Tordini. Una decina di minuti più tardi ci prova ancora Papa con un destro da fuori area, respinto dalla difesa. L’occasione più grande capita sui piedi di Castelli, che su cross di Lorini non trova lo specchio da buona posizione. Al 20’ Castelletto tenta la girata al volo su traversone di Vernocchi, mandando fuori di poco. Al 25’ la punizione di Gritti viene respinta da Grasso, che poco dopo è attento anche sul tiro di Rusconi dalla destra sul primo palo. Nel finale Guerrisi calcia alto dal limite, mentre al 45’ Boccadamo ha una chance enorme, ma Grasso si supera con una grande parata. Dopo un minuto di recupero si va all’intervallo sullo 0-0.

Secondo tempo

La ripresa si apre subito con un colpo di scena: Poli viene espulso per un fallo su Bithene, lanciato a rete dopo una disattenzione difensiva di Tordini. La punizione di Castelli impegna il neoentrato Giroletti; sulla respinta Bithene mette al centro per Valsecchi, che da pochi passi manda clamorosamente alto. All’ora di gioco il Breno sblocca il risultato con un bel destro di Castelli, che gira in porta un pallone servito da Tagliani dalla destra. Poco dopo, ancora in contropiede, Castelli va al tiro ma Castelletto lo mura evitando il raddoppio. A 5’ dalla fine la Castellanzese va vicina al pari su corner di Vernocchi, con Guerrisi che di testa costringe Grasso a un grande intervento. Nei minuti di recupero il Breno chiude i conti: Bithene finalizza una ripartenza con un sinistro preciso che batte Giroletti per il definitivo 2-0.

CASTELLANZESE – BRENO 0–2 (0-0)

RETI: 16’ st Castelli (B), 50′ st Bithiene (B)

CASTELLANZESE (3-5-2): Poli; Rusconi, Gritti, Tordini; Boccadamo, Lacchini (28’ st Foglio), Giuliani (5’ st Giroletti), Castelletto, Micheri (28’ st Cirigliano); Vernocchi, Guerrisi. A disposizione: Rausa, Chessa, Colombo Rob., Colombo Ric., Oldani, Airaghi. Allenatore: Ivan Del Prato

BRENO (4-3-3): Grasso; Barcella (5’ st Pezzutti), Tagliani (28’ st Berna), Bigolin, Lorini; Tosi, Papa, Valsecchi (25’ st Canonici); Randazzo, Castelli (34’ st Senatore), Bithiene. A disposizione: Delvecchio, Valenti, Melnychuk, Ansah, Faglia. Allenatore: Davide Bersi

ARBITRO: Andrea Virgili di Olbia; assistenti Calogero Lo Giudice di Asti e Lorenzo De Giulio di Nichelino

AMMONITI: 24’ pt Valsecchi (B), 35’ pt Bigolin (B), 37’ pt Vernocchi (C), 22’ st Castelli (B), 38’ st Randazzo (B)

ESPULSI: 2’ st Poli (C) per gioco scorretto

RECUPERO: 1’ + 6′