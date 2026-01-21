“Castelveccana ha voglia di crescere”. Il sindaco Spozio fa il punto su scuole, sociale e turismo

A circa due anni dall’inizio del suo primo mandato incontriamo il sindaco di Castelveccana, Maurizio Spozio. Con lui tracciamo un bilancio del lavoro svolto fino a qui e guardiamo ai progetti futuri. Scuole rinnovate, strade sistemate, parcheggi. Ma anche sociale, turismo e cultura. Elementi importanti per un comune affacciato sul Maggiore con tante potenzialità e nello stesso tempo le difficoltà dei piccoli comuni di provincia. «Sono stati anni davvero ricchi di esperienze che mi hanno permesso di capire davvero quanta responsabilità e impegno chiede il ruolo di Sindaco», racconta Spozio prima di raccontare molti dei progetti che insieme alla sua giunta è riuscito a realizzare fino ad oggi.

«Abbiamo trovato conti in ordine e una situazione solida, ma anche situazioni rimaste in sospeso e ci siamo messi al lavoro da subito per affrontare le esigenze più urgenti del territorio», spiega Spozio, anche Comandante dei Vigili di Ispra. Tra queste c’è quella del sociale, tanto che lo scorso anno l’amministrazione ha integrato il gruppo di lavoro con un assistente sociale per poter seguire i casi più difficili. Inoltre, il tema abitativo è una delle principali criticità. «A Castelveccana tante abitazioni sono seconde case, usate durante le vacanze, e il mercato degli affitti è quasi inesistente o con budget molto altri – sottolinea il sindaco –. Oggi abbiamo molte richieste di aiuto da parte di molti. Servono soluzioni per anziani e famiglie in difficoltà». L’idea è quindi quella di recuperare edifici o abitazioni, con l’idea di creare anche situazioni di housing sociale. Il sindaco cita le diverse associazioni e realtà sul territorio, fondamentali per promuovere momenti di ritrovo e aiuti concreti, soprattutto alle persone più anziane, come il Circolo Acli, ad esempio.

In un territorio come quello della Valtravaglia è inoltre indispensabile la collaborazione con gli altri comuni. «Con Porto Valtravaglia, Brezzo di Bedero, Germignaga stiamo lavorando molto bene e in sinergia e stiamo attivando il distretto del commercio, sarà attivo entro febbraio». E spiega: «Siamo soddisfatti del lavoro fatto, ma sappiamo che la strada è ancora lunga – conclude Spozio –. Il nostro obiettivo resta quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini, con uno sguardo attento al futuro del territorio».

Turismo sostenibile, tra sentieri e cultura

C’è poi il tema del turismo con l’idea di aprire un ufficio informazioni ma non solo. Oltre alla pista ciclabile di due chilometri che collegherà Caldè con la vecchia strada comunale. A questo si aggiungerebbe la realizzazione di un’area camper: «Abbiamo ottenuto un finanziamento di 58.000 euro e abbiamo individuato un’area in zona Castello dove potrebbe essere realizzata. L’idea è quindi quella di migliorare la parte di sentieri nei boschi con la creazione anche di un percorso per mountain bike. Ci stiamo lavorando». Inoltre in programma c’è la realizzazione ci nuova pista ciclopedonale. Sempre a questo proposito il comune è entrato nella Fondazione Varese Welcome, la fondazione di partecipazione costituita dalla Camera di Commercio di Varese per promuovere lo sviluppo turistico della provincia.

Quando si parla di turismo e Castelveccana è poi impossibile non pensare alle Fornaci di Caldè, un’area di proprietà privata, chiusa al pubblico anche dopo i recenti crolli: «Siamo in contatto con la società che gestisce l’area e abbiamo chiesto che l’area resti chiusa per motivi di sicurezza. Ora cercheremo di capire quali sviluppi ci saranno per quel luogo».

Opere pubbliche e scuole al centro degli interventi

In questi primi due anni sono stati portati a termine diversi lavori importanti, anche sul fronte dell’edilizia scolastica. Il plesso delle scuole medie ed elementari è stato riqualificato sia all’esterno che all’interno. Sono state realizzate un’aula all’aperto, un’area svago e la copertura degli ingressi, risolvendo un disagio quotidiano per gli studenti. All’interno, è stata ampliata un’aula per il metodo Montessori e creata una biblioteca scolastica. L’illuminazione è stata completamente rifatta, sia per le scuole sia per la Chiesa di Santa Veronica, e sono stati eseguiti interventi idrogeologici per la messa in sicurezza del Valleggio di Mezzo grazie a fondi provinciali e comunali per oltre 390mila euro. Ma questi sono solo alcune delle opere portate avanti dall’amministrazione guidata da Spozio.