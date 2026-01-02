Cento anni tra orto, boschi e poesie: il traguardo d’oro di Nunzio Valore a Viggiù

Un traguardo straordinario che profuma di storia e di affetti quello tagliato da Nunzio Valore, che ha festeggiato il suo centesimo compleanno circondato dall’amore della sua grande famiglia alla Baraggia di Viggiù. Nato il primo gennaio del 1926, il signor Nunzio ha aperto il nuovo anno diventando il nuovo centenario della comunità, portando con sé un bagaglio di esperienze che attraversano un secolo di storia italiana.

Una vita tra il lavoro e la passione per la terra

Originario della Sicilia, Nunzio Valore ha scelto il Varesotto come casa, stabilendosi nella frazione di Baraggia. La sua è stata una vita dedicata al sacrificio e al lavoro, in particolare come muratore, contribuendo con le proprie mani alla costruzione del territorio. Nonostante la fatica del cantiere, non ha mai abbandonato il legame con la terra: la cura dell’orto e le lunghe camminate nei boschi alla ricerca di funghi e castagne sono sempre state le sue passioni più grandi, insieme a una spiccata vena artistica che lo porta ancora oggi a scrivere poesie.

Settant’anni d’amore e la gioia dei nipotini

Il cuore della vita di Nunzio è sempre stata la famiglia, costruita accanto alla moglie Maria. Un’unione solidissima, durata oltre settant’anni, da cui sono nate le tre figlie Maria Nunzia, Lucia e Francesca. La gioia di nonno Nunzio si è poi allargata con l’arrivo dei nipoti Sheila e Roberto, fino al 2022, quando è diventato ufficialmente bisnonno grazie alla nascita della piccola Sofia.

Una festa per un secolo di storia

«È un traguardo che ci riempie di gioia, festeggiato con la serenità di chi ha seminato bene – hanno commentato i familiari durante i festeggiamenti -». Per l’occasione, amici e parenti si sono riuniti intorno a lui per celebrare non solo il numero 100, ma la tempra di un uomo che ha saputo mantenere viva la curiosità per la natura e la sensibilità per la scrittura per un intero secolo.

