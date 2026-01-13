Centro Sport Varese, il fascino autentico di una palestra che ha fatto storia

Ci sono palestre che cambiano nel corso degli anni e altre che, semplicemente, restano. Il Centro Sport Varese, in via Dalmazia 15, è uno di quei luoghi che non hanno mai inseguito le mode, preferendo costruire nel tempo un’identità riconoscibile, fatta di costanza, lavoro e presenza quotidiana.

Fondata nel dicembre 1977 da Franco Lattuada, la palestra conserva ancora oggi quell’aria autentica delle sale di allenamento di una volta: ambienti essenziali, un’atmosfera che parla a chi cerca qualcosa di vero. Qui l’allenamento non è spettacolo, ma pratica. Non è rumore, ma concentrazione, costanza.

Nel corso di quasi cinquant’anni, Franco Lattuada ha dedicato la sua vita a questo spazio, accogliendo migliaia di persone sempre con lo stesso spirito. Formatosi attraverso i corsi del CONI fino alla qualifica di Maestro, ha costruito una palestra dove competenza e attenzione non sono mai venute meno, grazie anche al supporto di collaboratori che hanno condiviso lo stesso approccio.

Frequentata storicamente da bodybuilder ma aperta a un pubblico più ampio, la struttura è oggi dotata di attrezzature Hammer Strength, a conferma di una cura costante per la qualità dell’allenamento, senza tradire la propria identità.

Con i nuovi orari, il Centro Sport Varese continua a vivere nella sua sede storica, sotto la supervisione diretta di Franco e del suo staff.

Un luogo per chi ama allenarsi sul serio, per chi riconosce il valore della storia, per chi cerca un’atmosfera che non si può replicare.

Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì: 6 – 22

Sabato: 9 – 16

Domenica e festivi: 9 – 14

Contatti

Centro Sport Varese – BodyBuilding

Via Dalmazia 15, Varese

T. 0332 335175

M. 340 1660796

Facebook | Instagram