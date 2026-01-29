Cercano di non pagare il pedaggio in autostrada, la polizia li ferma e trova la droga: due arresti

Tentano la furbata al casello autostradale ma attorno l’attenzione degli agenti che li inseguono e li arrestano per droga.

La Polizia Stradale di Busto Arsizio, nel corso di un servizio di vigilanza in prossimità della barriera autostradale di Milano Nord, sull’Autostrada A8, ha arrestato due cittadini di origine marocchina di 28 e 34 anni, con precedenti penali e di polizia, trovati in possesso di 400 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e alcune dosi di cocaina, nonché di una somma di denaro contante di oltre 2000 euro.

Gli agenti, dopo aver notato un’autovettura accodarsi ad un altro veicolo nel tentativo di eludere il pedaggio, decidevano di procedere al controllo, ma il conducente accelerava cercando di far perdere le proprie tracce.

Durante il tentativo di fuga, il conducente ha gettato dal finestrino un involucro di cellophane contenente sostanza stupefacente subito recuperato dagli agenti i quali, nel frattempo, bloccavano anche il veicolo con a bordo i due spacciatori.

A seguito di perquisizione personale, i poliziotti sequestravano anche 2000 euro in contanti provento dell’attività illecita.

La sostanza stupefacente ed il denaro contante sono stati sequestrati e i due soggetti arrestati.