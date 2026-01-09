CES 2026, 17 startup lombarde a Las Vegas: da Varese al cuore dell’AI
il più importante evento mondiale dedicato alle tecnologie emergenti, vede l’Italia protagonista con una delegazione di 51 startup selezionate da ICE-Agenzia. Tra queste fuori dall’asse metropolitano milanese c'è IdolMatch, startup con sede in provincia di Varese
Il CES 2026 di Las Vegas, il più importante evento mondiale dedicato alle tecnologie emergenti, vede l’Italia protagonista con una delegazione di 51 startup selezionate da ICE-Agenzia. Tra queste, 17 arrivano dalla Lombardia, confermando il ruolo centrale della regione all’interno dell’Eureka Park, lo spazio riservato alle realtà più innovative a livello globale.
Intelligenza artificiale, salute digitale, robotica, sostenibilità ed economia dei creator sono i principali ambiti in cui operano le startup lombarde, chiamate a confrontarsi con investitori, grandi aziende e media internazionali.
Da Varese al CES: IdolMatch
A rappresentare la Lombardia fuori dall’asse metropolitano milanese è IdolMatch, startup con sede in provincia di Varese. La società sviluppa una piattaforma che connette atleti, brand e fan, facilitando collaborazioni, sponsorizzazioni e campagne digitali basate sui dati. Un modello che incrocia sport, creator economy e tecnologia, portando al CES una visione nata nei territori ma pensata per un mercato globale.
La startup varesina IdolMatch al CES di Las Vegas. La Lombardia in prima linea nell’innovazione tecnologica
Milano e l’intelligenza artificiale applicata
Milano guida la presenza lombarda soprattutto sul fronte dell’intelligenza artificiale. Innovatech sviluppa assistenti virtuali e soluzioni di AI conversazionale per automatizzare customer service e processi aziendali.
Lookalike porta a Las Vegas un motore di shopping multimodale basato su AI, progettato per trasformare l’esperienza di acquisto online attraverso suggerimenti personalizzati.
Nel campo del benessere mentale digitale opera Myndoor, che utilizza algoritmi predittivi per monitorare stress e carichi emotivi in ambito personale e aziendale.
Salute, sport e benessere digitale
Sempre da Milano arriva Limbico, startup che ha sviluppato un wearable capace di analizzare stati emotivi e cognitivi attraverso segnali fisiologici, con applicazioni nel wellness e nello sport.
Da Brescia parte Uptivo, piattaforma di intelligenza artificiale per l’allenamento personalizzato, utilizzata da palestre, coach e atleti per ottimizzare le performance.
Robotica e automazione industriale
Nel settore dell’industria avanzata spicca AdapTronics, attiva nella robotica e nell’automazione industriale per migliorare efficienza e sicurezza dei processi produttivi.
Agade sviluppa esoscheletri intelligenti per supporto fisico e riabilitazione, con applicazioni che spaziano dalla logistica alla sanità.
Agacam propone soluzioni di visione artificiale e automazione per il controllo dei processi industriali, integrando hardware e software.
Marketing digitale e consumer experience
Nel marketing e nella comunicazione digitale operano Beep, con piattaforme di engagement omnicanale basate su AI, e PopulaRise, specializzata in User Generated Content marketing.
Wink Suite propone una suite no-code per la creazione di programmi di loyalty e campagne promozionali, mentre Social Thingum lavora sull’automazione e l’analisi delle campagne social.
Nel campo della formazione digitale si inserisce WhoTeach, che sviluppa soluzioni di apprendimento personalizzato basate su intelligenza artificiale.
Energia e sostenibilità
Dalla provincia di Mantova arriva SunCubes, startup impegnata nello sviluppo di soluzioni per l’energia rinnovabile e la gestione intelligente delle risorse in ambito urbano e industriale.
Una Lombardia che va oltre Milano
La presenza di 17 startup lombarde al CES 2026 racconta un ecosistema dell’innovazione sempre più maturo e diffuso. Accanto al peso di Milano, realtà come IdolMatch dimostrano come anche territori come Varese possano esprimere progetti capaci di competere sui principali palcoscenici tecnologici internazionali.
