ChatGPT nella vita vera: dieci prompt per usarlo meglio 

Nota dell’autore: questa settimana faccio una piccola deviazione rispetto al mio stile abituale: l’articolo parla di ChatGPT e, per coerenza, ho scelto di costruirlo usando direttamente ChatGPT come fonte e come strumento di stesura, perché, in un certo senso, è il massimo esperto su se stesso. Io ho definito taglio, casi d’uso e utilità per i lettori, e ho poi revisionato e ordinato i contenuti.

L’idea di questo pezzo mi è venuta rileggendo la lista degli articoli più letti di VareseNews nel 2025: lì ne ho trovato uno di inizio 2025 in cui raccontavo l’esperienza dell’acquisto di un computer per mio figlio e due metodi diversi – compreso uno con l’intelligenza artificiale – per arrivare alla scelta. A circa un anno di distanza, torno su quel filo con un taglio ancora più “di servizio”: non un racconto, ma una cassetta degli attrezzi per usare ChatGPT nella quotidianità: lavoro, studio, casa, spesa, viaggi, pratiche, con prompt pronti e qualche regola semplice per evitare errori.

C’è un modo di usare ChatGPT che somiglia a chiedere indicazioni a uno sconosciuto e un modo che somiglia a entrare in redazione con un taccuino pieno: “Ecco il contesto, ecco i vincoli, fammi uscire con un risultato pronto”. La differenza non è “sapere la tecnologia”. È sapere come si impara una tecnologia: per prove piccole, ripetibili, con una forma stabile. ChatGPT non è un oracolo: è uno strumento che rende al meglio quando lo metti su binari chiari.

Qui sotto trovi dieci prompt-template copiaincolla (per chi ha già un minimo di dimestichezza), più un capitoletto su cosa non chiedere e una mini-storia locale per capire come applicarli.

Prima di iniziare, ecco tre “regole” da usare in 2 minuti (per chi è di corsa)

Scrivi sempre che output vuoi : “tabella / checklist / email pronta / piano 7 giorni” Metti due vincoli veri : budget + tempo (o una scadenza) Chiudi con: “Se ti mancano info, fammi solo 5 domande mirate”

È la frase che trasforma una risposta generica in un lavoro utile.

E adesso iniziamo con la “lezione”. La regola d’oro generale è non chiedere “una risposta”, ma “un risultato”. Questo significa che i prompt migliori hanno quasi sempre quattro pezzi:

Contesto (cosa stai facendo e per chi) Obiettivo (che cosa deve uscire) Vincoli (budget, tempi, priorità, cosa evitare) Iterazione (una seconda passata: “ok, ora rendilo più breve / più concreto / più adatto a me”)

E la frase che vale oro: “Se ti mancano informazioni, fammi solo 5 domande mirate.”

Per la vita di tutti i giorni, abbiamo costruito dieci prompt-template. Basta sostituire i campi tra parentesi quadre con i propri dati personali. Sono strutture: cambia l’oggetto, non il metodo.

1) Cercare lavoro: CV + candidatura mirata

Prompt

Agisci come career coach.

Obiettivo: candidarmi a [RUOLO] in [SETTORE] entro [TEMPO].

Dati: questo è il mio CV/profilo: [INCOLLA O FILE].

Annuncio: [INCOLLA ANNUNCIO].

Output:

8 punti di coerenza e 5 lacune, 6 modifiche al CV (frasi pronte), email/lettera candidatura in tono [TONO] max [LUNGHEZZA], 10 domande colloquio con risposte-bozza.

Vincolo: non inventare esperienze; se mancano dati fammi 5 domande.

2) Studiare: piano + ripasso + quiz

Agisci come tutor di [MATERIA].

Devo imparare [ARGOMENTO] per [ESAME/OBIETTIVO] entro [DATA].

Livello: [LIVELLO], so già [COSA SO].

Tempo: [MINUTI/ORA] al giorno, [GIORNI] a settimana.

Output: piano di [N] settimane con attività giornaliere, ripasso, esercizi e mini-test.

Poi fammi 10 domande a risposta breve per verificare.

3) Cercare casa: confrontare annunci + checklist visite

Agisci come consulente immobiliare neutrale.

Zona: [COMUNI/QUARTIERI]. Budget: [€].

Priorità: [3–5 priorità]. Vincoli: [non negoziabili].

Annunci: [INCOLLA 3–10 ANNUNCI o screenshot].

Output: tabella pro/contro + rischi + domande; top 3 con motivazioni; messaggio all’agenzia; checklist visita (20 minuti).

4) Budget famiglia: ridurre sprechi senza austerità

Agisci come consulente di budget familiare.

Obiettivo: ridurre spese di [€ o %] senza peggiorare [PRIORITÀ].

Entrate: [€]. Spese fisse: [lista]. Spese variabili: [lista]. Risparmi/debiti: [dati].

Output: fotografia in tabella + 10 interventi per impatto + piano 30 giorni + modello di report settimanale copiabile.

Vincolo: proposte realistiche, no “tagli totali”.

5) Fare la spesa: menu 7 giorni + lista per reparti + anti-spreco

Agisci come pianificatore alimentare pratico.

Persone: [N]. Tempo cucina: [basso/medio/alto]. Budget settimanale: [€].

Vincoli: [allergie/gusti]. Obiettivo: [risparmio/salute/velocità].

Output: menu 7 giorni (pranzo/cena) + ricette semplici + lista spesa per reparti + 2 idee “riuso avanzi” + 5 sostituzioni economiche.

6) Evento/festa: timeline + budget + piano B

Agisci come event planner.

Evento: [tipo], data: [data], ospiti: [N], budget: [€].

Vincoli: [bambini/meteo/spazio/rumore].

Output: timeline da -14 giorni, checklist, budget in 3 livelli, testi invito/reminder/post, piano B.

7) Viaggio: itinerario realistico + alternative meteo

Agisci come travel designer.

Destinazione: [LUOGO], date: [DATE], stile: [relax/cultura/natura].

Budget: [€], ritmo: [lento/medio/alto], interessi: [lista].

Output: itinerario giorno-per-giorno con tempi realistici, 2 alternative al giorno (meteo sì/no), cosa prenotare e quando, errori da evitare.

8) Problemi amministrativi: capire + rispondere bene

Agisci come assistente amministrativo.

Ho ricevuto [multa/avviso/bolletta] da [ENTE].

Testo: [INCOLLA o FILE/FOTO].

Obiettivo: capire cosa devo fare entro [DATA] e rispondere correttamente.

Output: riassunto (8 righe), scadenze e rischi, documenti necessari, bozza email/PEC formale, checklist “prima di inviare”.

Vincolo: indicami dove serve un professionista se ci sono punti delicati.

9) Decisioni: matrice scelta + “premortem”

Agisci come facilitatore decisionale.

Scelte: [A], [B], [C].

Criteri: [lista]. Vincoli non negoziabili: [lista].

Output: matrice con punteggi spiegati, 5 domande decisive, premortem (perché potrebbe andare male) + contromisure, proposta finale con confidenza (bassa/media/alta).

10) Messaggi difficili: fermezza senza bruciare ponti

Agisci come coach di comunicazione.

Devo scrivere a [persona/ruolo] per [situazione].

Contesto: [2–6 righe]. Obiettivo: [risultato].

Tono: [fermo ma gentile/neutro/caldo].

Output: 3 versioni (breve/media/completa) + cosa evitare (trigger) + un’alternativa per l’apertura.

Applicazione. Adesso facciamo un esempio completo utilizzando due approcci diversi. Il primo con una domanda “debole”: “Mi fai un budget famiglia?”. Risultato tipico: consigli generici, poco applicabili.

Prompt “buono” (copiaincolla)

Agisci come consulente di budget familiare.

Obiettivo: ridurre spese di 300€ al mese senza peggiorare qualità della spesa e sport dei figli.

Entrate nette: 3.400€.

Spese fisse: affitto/mutuo 1.050, bollette 220, auto 280, assicurazioni 90, abbonamenti 45.

Spese variabili: spesa 650, ristoranti 220, extra figli 180, varie 260.

Risparmi attuali: 200€.

Output: fotografia in tabella + 10 interventi per impatto + piano 30 giorni + tracking settimanale.

Se ti mancano info fammi 5 domande mirate.

Che cosa ottieni di solito

una fotografia chiara (fisse/variabili) e dove “perdi” davvero soldi senza accorgertene

interventi graduati per impatto (“alto impatto / basso dolore”)

un piano semplice a regole, non un romanzo

un tracking che non ti fa mollare al giorno 4

Mini-storia locale: il pendolare, la casa e il prompt sbagliato. Immagina un lettore varesino che sta cercando casa. Ha tre annunci: uno in città, uno verso Gavirate, uno in Valcuvia. Scrive:

“Qual è la migliore?”. E ottiene “dipende”. Per forza: manca il punto centrale: migliore per chi?

Allora riscrive così:

“Ho due giorni a settimana in ufficio a Milano, parto spesso da Varese FN. Budget 850€, spese condominiali sotto 150. Priorità: luce e silenzio, niente piano terra. Famiglia di 3, vicino a scuole e parco. Ecco i tre annunci. Fammi tabella pro/contro, rischi da verificare e 10 domande per la visita. Se mancano dati, fammi 5 domande.”

Non è magia. È metodo. ChatGPT smette di “parlare bene” e comincia a ordinare, confrontare, preparare la visita. Il lettore non delega la scelta: delega la parte ripetitiva. E si tiene la decisione.

A MARGINE. Cosa NON chiedere a ChatGPT (se non vuoi farti male).

“Dimmi la verità su…” quando servono fonti o documenti: può sbagliare con grande sicurezza. Diagnosi mediche o legali definitive : usalo per capire e preparare domande, non per sostituire un professionista. Prezzi, orari, norme “aggiornate” senza verifica: se cambiano nel tempo, chiedi anche dove controllare. Scrivere “fingendo di essere” qualcuno : meglio “scrivimi una bozza a mio nome”. “Qual è la scelta migliore?” senza criteri: dai 3 criteri + 2 vincoli e chiedi una matrice. Riassumere un testo che non gli hai dato : se manca il contenuto, riempie i vuoti con fumo. Piani perfetti senza dire tempo/energie reali : il piano perfetto spesso è quello che non farai mai.

Regola pratica: se la domanda tocca salute, soldi, diritti, scadenze o contratti, usa ChatGPT per capire e prepararti, poi verifica con fonti o persone competenti (o fallo insieme a loro).

In conclusione, l’uso migliore è quello che ti fa guadagnare tempo (e lucidità). ChatGPT rende meglio quando gli chiedi lavori “da tavolo”: organizzare, confrontare, scrivere bozze, trasformare caos in scaletta. La domanda giusta non è “quanto è intelligente?”. È: quanto è chiaro quello che gli sto chiedendo di fare? La nuova competenza da allenare è quella di fare domande strutturate.

Un ultimo consiglio per iniziare. Scegli due template, usali per due settimane, e impara a fare sempre la stessa cosa: contesto, obiettivo, vincoli, formato, cinque domande. È così che la tecnologia smette di essere un giocattolo e diventa un servizio.

Resta il punto più importante: perché ChatGPT (e gli altri strumenti simili)? Usati bene ci possono restituire tempo e lucidità: per fare meglio il lavoro, sì, ma anche per tornare a ciò che conta: le persone che amiamo, le cose che ci nutrono, i gesti che ci somigliano. Per me, tra queste cose, c’è scrivere. E allora chiudo con una poesia: non come “firma”, ma come promemoria. Usare bene una tecnologia significa anche usarla per il bene.

PROFUMO DEL NIENTE

L’anima abita la casa

dove riposano le stagioni

quando non è

il loro turno

Dove i colori

appendono il loro nome

all’uscio

Dove le bilance

non pesano più

e nessuno chiede

perché

Dove Dio è il profumo

del niente

e tutti sanno

chi è

Dove essere

si nutre d’amare

e si beve il tempo

Dove il cuore

costruisce

una casa senza porta