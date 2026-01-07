Che scuola fai? In diretta a Radio Materia i rappresentanti del Liceo Arturo Tosi di Busto Arsizio
Ospiti in studio saranno i quattro rappresentanti degli studenti Leonardo, Gabriel, Nicola e Simone. Inizio alle ore 15. I contatti per porre domande
Saranno Alessandro Mammone, Giulio Gallazzi, Francesca Scafuri e Giulia Sironi i protagonisti della diretta di oggi, mercoledì 7 gennaio “Che scuola fai?”. Su www.radiomateria.it ci parleranno del Liceo Arturo Tosi di Busto Arsizio.
Liceo scientifico tradizionale e a indirizzo scienze applicate, il Tosi è da sempre tra i migliori del territorio in base alla ricerca Eduscopio.it. Ci racconteranno come vivono la scuola, quali gli argomenti “cool”, ma anche sogni, esperienze e progetti.
Appuntamento alle ore 15.00 i diretta su Radio Materia.
Contatti
Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com
O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857
