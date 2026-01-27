Varese News

Che scuola fai? In diretta a Radio Materia i rappresentanti del liceo Sereni di Luino

Ospiti in studio saranno tre rappresentanti degli studenti:. Ludovico Riva, Anna Bregani e Alice Rettura. Mercoledì 28 gennaio con inizio alle ore 15. I contatti per porre domande

Liceo Sereni di Luino: la scuola

Ludovico Riva, Anna Bregani e Alice Rettura sono gli ospiti della trasmissione “Che scuola fai?” in diretta mercoledì 21 gennaio alle ore 15.00 su www.radiomateria.it.

Sono i rappresentanti del liceo Sereni di Luino, una scuola con quattro percorsi liceali.  Scientifico, scientifico scienze applicate, Linguistico e scienze umane a cui si aggiunge anche il percorso Esabac. Ha due sedi: la principali domina Luino dall’altro mentre la sede distaccata è a Laveno Mombello.

Gli studenti racconteranno cosa studiano, quali progetti svolgono, che futuro hanno in mente, ma anche di cosa si discute nell’ora buca o quali problemi devono affrontare.

Appuntamento alle ore 15.00 i diretta su Radio Materia.

Contatti

Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com
O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857

Per restare aggiornato segui la pagina Instagram @giornalistifuoriclasse

