Chiasso cresce e cambia: più residenti, nuove dinamiche sociali e attrattive oltreconfine

L’analisi demografica del Comune di Chiasso al 31 dicembre 2025 delinea il profilo di una cittadina in costante mutamento, capace di sfidare i trend di spopolamento grazie a una rinnovata forza attrattiva. Con una popolazione totale di 7.869 abitanti, in crescita di 85 unità rispetto all’anno precedente, il comune conferma una dinamica positiva che poggia però su basi differenti rispetto al passato. Se da un lato si assiste a una leggera flessione dei domiciliati ticinesi, scesi a 1.802 unità, e degli stranieri domiciliati, calati a 1.760, dall’altro sono i dati relativi ai dimoranti a fornire la spinta decisiva per il bilancio demografico complessivo.

Il numero totale dei dimoranti è infatti passato da 1.823 a 1.944, un incremento che riflette direttamente le trasformazioni socio-economiche dell’area di confine. In particolare, la crescita dei permessi di tipo B, saliti a 1.395 unità con un aumento di 75 individui, suggerisce come Chiasso stia diventando una meta privilegiata per chi decide di stabilire la propria residenza in Svizzera pur mantenendo legami personali con l’Italia. Questo fenomeno potrebbe essere legato anche ai recenti mutamenti fiscali che hanno interessato i lavoratori della provincia di Varese, spingendo molti a optare per il trasferimento oltre confine per ottimizzare la propria posizione fiscale e accedere a un diverso sistema di servizi. Anche la crescita dei permessi di tipo S, arrivati a 337 unità, sottolinea il ruolo del comune come punto di riferimento nell’accoglienza internazionale.

Un segnale di vitalità sociale emerge dal bilancio naturale, con le nascite che nel 2024 sono salite a quota 51, segnando un incremento di 14 unità rispetto all’anno precedente e invertendo la tendenza negativa degli ultimi tempi. Tutte queste nascite sono avvenute fuori giurisdizione, dato che rispecchia la centralizzazione dei servizi sanitari cantonali. Parallelamente, il numero dei decessi è diminuito a 101 casi, contribuendo a un saldo naturale più equilibrato. Al contrario, il fronte dei matrimoni registra una contrazione significativa con soli 18 riti celebrati, ben 11 in meno rispetto al 2024, riflettendo forse un cambiamento nei modelli di convivenza o una maggiore cautela delle giovani coppie di fronte alle sfide economiche attuali.

In questo contesto, Chiasso sembra evolvere da tradizionale centro di transito a polo residenziale strategico per una nuova classe di abitanti. La stabilità degli attinenti, leggermente aumentati a 1.664 unità, indica che il nucleo storico della cittadina rimane solido, mentre l’afflusso di nuovi residenti dai territori limitrofi come il Varesotto compensa la mobilità interna dei ticinesi verso altre zone del Cantone.