Chiuse all’improvviso le scuole Rodari e Collodi di Saronno: il malumore delle famiglie e le scuse del Comune

Disagi e malumori a Saronno per la chiusura nella giornata di oggi delle scuola scuola primaria Rodari e della scuola dell’infanzia Collodi, comunicata solo ieri e dunque con pochissimo preavviso alle famiglie. La chiusura, dovuta ad un intervento tecnico alla rete elettrica, ha causato forti disagi ai genitori, che si sono trovati a dover capire all’ultimo momento come sistemare i figli per la giornata odierna. Anche perché, a quanto risulta dalla documentazione fornita, il Comune aveva avuto comunicazione dei lavori da parte dell’Enel una settimana fa.

In seguito alle proteste delle famiglie, la sindaca Ilaria Pagani ha diffuso una nota pubblica per scusarsi ufficialmente con la cittadinanza, assumendosi la piena responsabilità dell’accaduto a nome dell’Amministrazione comunale.

Le parole della sindaca: «Disagi evidenti, la responsabilità è nostra»

«Care famiglie delle scuole Rodari e Collodi e cari concittadini – scrive la sindaca – desidero esprimere le mie sincere scuse per la chiusura delle scuole comunicata all’ultimo momento. I disagi che questa situazione ha provocato sono evidenti».

Pagani ha spiegato che l’origine del problema è da attribuire a un mancato coordinamento tra gli uffici comunali, che ha causato un ritardo nella comunicazione al dirigente scolastico e impedito l’attivazione delle verifiche necessarie per valutare l’impatto della decisione.

Verifiche in corso e impegno a migliorare la comunicazione

La Giunta ha già dato incarico ai dirigenti di ricostruire l’accaduto e individuare eventuali criticità nei flussi informativi interni. «L’obiettivo – si legge ancora nella nota – è rafforzare la comunicazione tra uffici e prevenire il ripetersi di situazioni simili».

La sindaca ha voluto ribadire l’impegno dell’Amministrazione per garantire «la tutela della continuità educativa, della sicurezza e della fiducia delle famiglie», che restano – afferma – «una priorità assoluta dell’azione amministrativa».

Le scuse del Comune

Il messaggio si chiude con l’assunzione formale di responsabilità da parte dell’ente: «L’Amministrazione si assume la responsabilità dell’accaduto e si scusa per il disagio arrecato».

La vicenda ha sollevato preoccupazioni tra i genitori, che chiedono maggiore chiarezza e tempestività nelle comunicazioni future, soprattutto quando si tratta di servizi essenziali come la scuola.