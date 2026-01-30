Chiuso questa notte lo svincolo di Castellanza verso Milano sulla A8
La chiusura nella notte tra venerdì 30 gennaio e sabato 1° febbraio. In alternativa entrare in autostrada da Legnano
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 30 gennaio, alle 5:00 di sabato 31 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.
