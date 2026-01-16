Christian De Sica e Lillo al Multisala Impero Varese per l’anteprima di “Agata Christian – Delitto sulle nevi”

I protagonisti incontreranno il pubblico, trasformando la serata di lunedì 26 gennaio in un’occasione unica di spettacolo e divertimento

Lunedì 26 gennaio alle 20:00 spazio alle risate: Christian De Sica e Lillo, accompagnati dal regista Eros Puglielli, saranno ospiti al Multisala Impero Varese per un’anteprima speciale del film Agata Christian – Delitto sulle nevi.

I protagonisti incontreranno il pubblico e introdurranno la proiezione, trasformando la serata in un’occasione unica di spettacolo e divertimento. Le prevendite sono già aperte.

La trama del film

Agata Christian – Delitto sulle Nevi, il film diretto da Eros Puglielli, vede protagonista Christian Agata (Christian De Sica), un noto criminologo dal sarcasmo tagliente e dall’intuito infallibile, abituato a muoversi anche in contesti mondani più ostentati del necessario.

Un giorno, Agata accetta un curioso invito: trascorrere un fine settimana sulla neve ospite dei Cullman, dinastia miliardaria grazie ai giochi da tavolo, riunita nella loro proprietà in Valle d’Aosta. L’occasione è il lancio di una nuova edizione di Crime Castle, il gioco che ha reso la famiglia famosa in tutto il mondo. Christian dovrà prestare il proprio volto all’evento, trasformando una semplice operazione pubblicitaria in un elegante soggiorno in montagna, tra lussi ostentati e tensioni sotterranee che affiorano con regolarità disarmante.

Ma la vacanza prende una piega inaspettata. Quando Carlo Cullman, patriarca e mente storica dell’azienda, annuncia di voler bloccare la vendita della società a una start-up aggressiva come la Shothouse, la tensione esplode e i conflitti latenti emergono con forza crescente.

Il mattino seguente, l’uomo viene trovato morto, colpito da un’arma da fuoco e riverso sul tabellone del celebre gioco, con il volto affondato in una torta preparata per la serata celebrativa. E mentre la villa sprofonda in un isolamento forzato a causa di una valanga che blocca ogni via di fuga, il sospetto si insinua tra i presenti, rendendo l’atmosfera sempre più claustrofobica e caricando ogni gesto di un nervosismo quasi palpabile.

A indagare con Agata c’è il brigadiere Gianni Cuozzo (Lillo Petrolo), poliziotto di provincia spedito in montagna per punizione dopo un’indagine troppo scomoda ai piani alti. Fan devoto del criminologo, Cuozzo coglie l’occasione per mettersi in luce, anche se le sue teorie bizzarre mettono a dura prova la pazienza di tutti e complicano le indagini con improvvisi slanci di entusiasmo.

Tra rivalità, verità sepolte e indizi ingannevoli, i Cullman, Agata e Cuozzo si trovano intrappolati in un’indagine dove ogni mossa può essere fatale, e dove ognuno ha qualcosa da nascondere, anche dietro una maschera di rispettabilità che si sgretola lentamente sotto il peso degli eventi.