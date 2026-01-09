Cibo che fa bene a corpo e mente. Incontro a Gallarate con la nutrizionista Laura Fraumeni

Un evento per vivere un’esperienza di gusto che abbraccia tutti i sensi e scoprire come approcciarsi all’alimentazione con maggiore sicurezza

Come nutrire il corpo e la mente con maggiore consapevolezza? Alla libreria Librando – Libri in Movimento di Gallarate mercoledì 14 gennaio alle 20:45 è in programma Nutriamoci di gusto: dalla spesa alla tavola: un incontro in compagnia della dottoressa Laura Fraumeni, biologa nutrizionista, per scoprire come seguire un’alimentazione equilibrata che non sacrifichi il piacere del palato.

Durante la serata si potranno ascoltare i consigli dell’esperta su come affrontare il tema della propria nutrizione al meglio – dalla spesa fino alla tavola – , ma ci sarà anche l’occasione per vivere insieme un’esperienza sensoriale completa che non si fermerà al gusto.

L’ingresso alla serata è a offerta libera, ma è richiesta la prenotazione a questo link per poter partecipare. L’incontro è organizzato da Lallaland.