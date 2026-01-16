Varese News

Archivio

Ciclista di 26 anni investito a Rovellasca trasportato in ospedale in codice giallo

L'incidente pochi minuti prima delle 8 di venerdì 16 gennaio. Sul posto i soccorritori della Croce Azzurra di Rovellasca e l'auto medica.

Rovellasca - Croce Azzurra ambulanza

Un giovane ciclista di 26 anni è rimasto ferito questa mattina, venerdì 16 gennaio, a seguito di un investimento  avvenuto a Rovellasca, in via Cesare Battisti, pochi minuti prima delle 8.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due mezzi di soccorso: un’ambulanza base della Croce Azzurra Rovellasca e un’auto medica. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Saronno.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Cantù.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 16 Gennaio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.