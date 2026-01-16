Ciclista di 26 anni investito a Rovellasca trasportato in ospedale in codice giallo
L'incidente pochi minuti prima delle 8 di venerdì 16 gennaio. Sul posto i soccorritori della Croce Azzurra di Rovellasca e l'auto medica.
Un giovane ciclista di 26 anni è rimasto ferito questa mattina, venerdì 16 gennaio, a seguito di un investimento avvenuto a Rovellasca, in via Cesare Battisti, pochi minuti prima delle 8.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due mezzi di soccorso: un’ambulanza base della Croce Azzurra Rovellasca e un’auto medica. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Saronno.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Cantù.
