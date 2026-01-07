Varese News

Ciclista investito a Varese in viale Europa

L'uomo soccorso non è in pericolo di vita. In mattinata altro incidente a Busto Arsizio dove è rimasto coinvolto un diciottenne

Un uomo di 58 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto mercoledì mattina in viale Europa a Varese. Si è trattato di un investimento ciclista. Il fatto è avvenuto alle 10.34 a Varese. Sul posto sono stati attivati i soccorsi della Soreu Laghi, con l’invio di un mezzo di soccorso avanzato e un’ambulanza della Croce Rossa di Varese. Le condizioni del ferito sono state valutate in codice verde e le operazioni di assistenza risultavano ancora in corso al momento della segnalazione.

In seconda battuta, un altro intervento di emergenza è stato registrato alle 9.58 a Busto Arsizio, in viale Giovanni Boccaccio, per un incidente contro ostacolo. Coinvolto un giovane di 18 anni. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari della Soreu Laghi con un’ambulanza base della Croce Rossa di Busto Arsizio, anche i Vigili del Fuoco di Varese e la Polizia locale di Busto Arsizio. Anche in questo caso il ferito è stato classificato in codice verde, con i soccorsi impegnati nelle verifiche e negli accertamenti del caso.

07 Gennaio 2026
