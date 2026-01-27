Cinque motivi per cui la mobilità sostenibile conviene (e non solo all’ambiente)

Il mercato delle auto elettriche sta conoscendo una rapida crescita, dal momento che sempre più automobilisti stanno valutando soluzioni a basse emissioni. Programmi di usato garantito sponsorizzati dalle principali case automobilistiche, come ad esempio Toyota Approved, stanno dando un ulteriore slancio alla mobilità sostenibile, garantendo un acquisto più sicuro rispetto alla compravendita tra privati.

Quanto appena detto riguarda anche i SUV usati. Non si tratta però solo di una questione ambientale: i vantaggi di un SUV Full Hybrid o un SUV Full Electric vanno ben oltre la riduzione delle emissioni e si riflettono direttamente sull’esperienza del guidatore. Ecco, quindi, cinque motivi concreti per cui la mobilità sostenibile può rivelarsi una scelta intelligente sotto tutti i punti di vista.

Mobilità sostenibile e costi di utilizzo: consumi ridotti e meno manutenzione

I SUV Full Hybrid offrono una riduzione dei consumi fino al 40%1 rispetto ai motori termici tradizionali1 e anche i SUV Plug-in Hybrid, se utilizzati correttamente in modalità elettrica nei tragitti quotidiani, permettono di ridurre drasticamente la spesa in carburante.

I SUV Full Electric essendo a basse emissioni di guida eliminano invece del tutto la necessità di rifornimento. A questo si aggiunge inoltre un abbassamento dei costi di manutenzione del veicolo, generalmente più economica grazie della presenza di meno parti soggette a usura.

Accesso agevolato ai centri urbani e riduzione dei costi di mobilità

La mobilità green è sempre più vantaggiosa da quando molte città offrono agevolazioni per chi guida veicoli elettrici o ibridi. Si parla in particolare di riduzioni o esenzioni sulla tassa di circolazione, accesso gratuito o scontato alle ZTL e scontistiche sui parcheggi.

Secondo Motus-E, addirittura più del 70% delle città italiane ha introdotto almeno una forma di incentivo alla mobilità elettrica2. Un dato interessante per chi usa l’auto ogni giorno in contesti urbani, che si traduce in un risparmio in grado di compensare adeguatamente l’investimento iniziale per l’acquisto di un SUV Full Electric.

Valore futuro: SUV ibridi ed elettrici mantengono meglio il prezzo

Come detto, il mercato delle auto elettrificate è cresciuto in modo costante negli ultimi anni. Secondo i dati dell’European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), nel 2025 il segmento dei veicoli elettrificati è aumentato del 10,7%3 rispetto all’anno precedente.

Alla luce di questa tendenza, è facile comprendere come SUV ibridi e SUV elettrici mantengano un ottimo valore nel tempo, specialmente se rivenduti attraverso programmi di usato certificato che tutelano maggiormente l’acquirente.

Tecnologia più avanzata e sicurezza ai massimi livelli

Le motorizzazioni elettrificate sono spesso abbinate a sistemi ADAS di ultima generazione, fondamentali per il comfort e la sicurezza quotidiana. Tra i più diffusi:

Frenata automatica d’emergenza;

Mantenimento attivo della corsia;

Riconoscimento pedoni e ciclisti;

Cruise control adattivo.

Emissioni più basse e più controllo sui consumi futuri

Ovviamente l’immediato vantaggio della mobilità sostenibile è rappresentato dall’impatto sulle emissioni di scarico. In particolare, i SUV Full Electric garantiscono le emissioni di guida ridotte, ma anche i SUV Plug-in Hybrid permettono la guida in modalità 100% elettrica nei tragitti più brevi.

Più nel dettaglio, secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente i veicoli elettrici possono ridurre le emissioni di CO₂ fino al 70% lungo l’intero ciclo di vita, anche considerando produzione della batteria e generazione elettrica4. Un dato importante, che mette in prospettiva quanto la scelta di un SUV sostenibile abbia un impatto reale sul futuro, al netto di processi costruttivi che possono ancora essere perfezionati.

Fonti