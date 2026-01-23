Circolazione ferroviaria fortemente rallentata per guasto tra Cocquio – Trevisago e Barasso – Comerio
Si registrano ritardi medi di circa 30 minuti. Non si escludono ulteriori variazioni di percorso e cancellazioni per consentire il graduale ritorno alla regolarità del servizio
Inizio di mattinata difficile per chi viaggia sula direttrice ferroviaria verso Laveno Mombello.
La circolazione ferroviaria della tratta è fortemente rallentata a causa di un guasto alla linea ferroviaria tra le stazioni di Cocquio-Trevisago e Barasso-Comerio. I tecnici di Ferrovienord sono attualmente impegnati nelle operazioni di ripristino dell’infrastruttura.
Variazioni ai treni Milano Cadorna–Laveno Mombello Lago
A causa del guasto alla linea ferroviaria nella stazione di Barasso-Comerio, sono previste le seguenti modifiche al servizio:
•Treno 1011 (Milano Cadorna 06:09 – Laveno Mombello Lago 07:53): termina il viaggio a Barasso-Comerio
•Treno 1030 (Laveno Mombello Lago 08:08 – Milano Cadorna 09:39): parte da Barasso-Comerio alle ore 08:33, anziché da Laveno Mombello Lago
