Varese News

Varese Laghi

Circolazione ferroviaria fortemente rallentata per guasto tra Cocquio – Trevisago e Barasso – Comerio

Si registrano ritardi medi di circa 30 minuti. Non si escludono ulteriori variazioni di percorso e cancellazioni per consentire il graduale ritorno alla regolarità del servizio

servizio whatsapp Trenord

Inizio di mattinata difficile per chi viaggia sula direttrice ferroviaria verso Laveno Mombello.

La circolazione ferroviaria della tratta è fortemente rallentata a causa di un guasto alla linea ferroviaria tra le stazioni di Cocquio-Trevisago e Barasso-Comerio. I tecnici di Ferrovienord sono attualmente impegnati nelle operazioni di ripristino dell’infrastruttura.
Si registrano ritardi medi di circa 30 minuti. Non si escludono ulteriori variazioni di percorso e cancellazioni per consentire il graduale ritorno alla regolarità del servizio.
Variazioni ai treni Milano Cadorna–Laveno Mombello Lago
A causa del guasto alla linea ferroviaria nella stazione di Barasso-Comerio, sono previste le seguenti modifiche al servizio:
•Treno 1011 (Milano Cadorna 06:09 – Laveno Mombello Lago 07:53): termina il viaggio a Barasso-Comerio
•Treno 1030 (Laveno Mombello Lago 08:08 – Milano Cadorna 09:39): parte da Barasso-Comerio alle ore 08:33, anziché da Laveno Mombello Lago

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.