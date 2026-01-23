Circolazione ferroviaria fortemente rallentata per guasto tra Cocquio – Trevisago e Barasso – Comerio

Inizio di mattinata difficile per chi viaggia sula direttrice ferroviaria verso Laveno Mombello.

La circolazione ferroviaria della tratta è fortemente rallentata a causa di un guasto alla linea ferroviaria tra le stazioni di Cocquio-Trevisago e Barasso-Comerio. I tecnici di Ferrovienord sono attualmente impegnati nelle operazioni di ripristino dell’infrastruttura.

Si registrano ritardi medi di circa 30 minuti. Non si escludono ulteriori variazioni di percorso e cancellazioni per consentire il graduale ritorno alla regolarità del servizio.

Variazioni ai treni Milano Cadorna–Laveno Mombello Lago

A causa del guasto alla linea ferroviaria nella stazione di Barasso-Comerio, sono previste le seguenti modifiche al servizio:

•Treno 1011 (Milano Cadorna 06:09 – Laveno Mombello Lago 07:53): termina il viaggio a Barasso-Comerio

•Treno 1030 (Laveno Mombello Lago 08:08 – Milano Cadorna 09:39): parte da Barasso-Comerio alle ore 08:33, anziché da Laveno Mombello Lago