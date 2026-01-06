Colle di Biumo, la Camera di Commercio insiste: “Serve chiarezza sulle intenzioni dell’Amministrazione”

Poche ore dopo il tavolo di confronto del 5 gennaio nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dedicato al Colle di Biumo, la Camera di Commercio di Varese ha deciso, con una nota che riporta le parole del suo presidente Mauro Vitiello, di ribadire con fermezza la linea già tracciata nel proprio “contributo partecipativo” al PGT.

Come già emerso durante l’incontro ospitato nella Sala Giunta di Palazzo Estense, che ha visto la partecipazione di oltre 20 realtà del territorio tra associazioni di categoria, associazioni ambientaliste come Legambiente, Italia Nostra e Amici della Terra, il FAI, la parrocchia di Biumo e la RSA Maria Immacolata, “L’obiettivo cardine resta la valorizzazione del Centro Congressi Ville Ponti e la trasformazione dell’intero comparto in un polo d’eccellenza turistico-congressuale- culturale. Questa visione, sottoscritta coralmente dalle rappresentanze economiche del territorio — rappresentate oggi dall’ente camerale — è stata formalizzata, come noto, anche in una lettera indirizzata al Sindaco” spiega la nota di Camera di Commerio.

Il cuore della proposta – di Camera di Commercio, ma anche nelle intenzioni, seppur più sfumate, di Comune e altri enti – risiede in un modello di ricettività di alto profilo: una struttura caratterizzata da volumi contenuti e un impatto ambientale nullo, capace di integrarsi armoniosamente nel prezioso contesto paesaggistico del Colle.

Si tratta di “una strategia di lungo respiro, coerente con le osservazioni già avanzate sin dal 2013, che mira a generare valore per l’intero sistema economico locale” continua la nota.

Una posizione che era già emersa ieri sera, durante l’intervento di Alberto Mazzucchelli, consulente della Camera di Commercio, nel corso della conferenza VAS, quando aveva messo al centro la questione delle Ville Ponti delineando «un progetto che punta sulla qualità piuttosto che sulla quantità: ristorazione di alto livello e un’ospitalità limitata nei numeri ma di elevato standard».

“Servono decisioni chiare e condivise”

«Abbiamo chiesto all’Amministrazione Comunale di definire fin da subito con chiarezza e trasparenza le proprie intenzioni – ha dichiarato il Presidente di Camera di Commercio, Mauro Vitiello – Solo a fronte di una volontà politica certa si potranno assumere le conseguenti decisioni strategiche per il futuro delle Ville Ponti e del Colle di Biumo, valutando, se necessario, ogni possibile scenario» e per “ogni scenario” anche se non viene mai detto esplicitamente, si intende anche, eventualmente, vendere gli edifici.

Una richiesta che trova riscontro nella necessità, già evidenziata durante il tavolo del 5 gennaio, di ragionare su una progettualità da condividere non solo con l’amministrazione comunale ma anche con quella provinciale. Come aveva sottolineato Mazzucchelli, “senza questi asset strategici sia necessario ripensare completamente le modalità del rilancio” e “bisogna dirsi se il territorio del Colle può raggiungere determinati obiettivi”, ribadendo l’impegno della Camera di Commercio a “investire sul progetto, a condizione però che ci sia una reale condivisione degli obiettivi e delle strategie tra tutti gli enti coinvolti”.

Il contesto della VAS

Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, che rappresenta il primo atto concreto dopo il documento bipartisan firmato da tutti i gruppi consiliari nelle scorse settimane, vuole valutare gli effetti ambientali delle possibili scelte urbanistiche, garantendo che qualsiasi sviluppo sia compatibile con la salvaguardia del territorio. Come aveva spiegato l’assessore all’urbanistica Andrea Civati, la VAS “non consente espansioni edilizie” e punta a “sviluppare sistema ricettivo” attraverso il cambio di destinazione d’uso “da residenziale ad altre funzioni ricettive, anche di carattere alberghiero”.

Il nuovo PGT varesino ha fatto del consumo di suolo zero uno dei suoi cardini, prevedendo la riduzione di circa 40 ettari di suolo edificabile e puntando sulla rigenerazione urbana dell’esistente. Principi che dovranno essere rispettati anche per il Colle di Biumo, nell’ottica di uno sviluppo della vocazione turistico-congressuale.