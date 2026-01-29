Coltello alla cassa del supermercato di Marchirolo: in carcere l’autore della rapina

È stato arrestato un 42enne italiano ritenuto responsabile della rapina aggravata avvenuta il 7 dicembre 2025 all’interno del supermercato DPiù di Marchirolo. Nella mattinata di venerdì 23 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Marchirolo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Varese.

La rapina alle 8.30 del mattino

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo si era presentato nel punto vendita intorno alle 8.30, travisato e armato di coltello. Dopo aver prelevato una bottiglia di alcolici, si era diretto verso le casse e, approfittando di un momento di distrazione, si era avventato violentemente sull’addetta, minacciandola con l’arma e costringendola a consegnare 270 euro in contanti. Subito dopo si era dato alla fuga a piedi, facendo perdere rapidamente le proprie tracce.

Le indagini e le immagini di videosorveglianza

Determinanti per le indagini sono state le telecamere di videosorveglianza del supermercato, che hanno documentato l’intera rapina. I carabinieri hanno poi esteso l’analisi anche alle videocamere pubbliche e private presenti nell’area, riuscendo a ricostruire nel dettaglio i movimenti dell’uomo prima e dopo il colpo.

Nel corso degli accertamenti è stato inoltre riscontrato l’abbandono del giaccone e dei guanti utilizzati durante la rapina, rinvenuti poco distante dal luogo dei fatti. Tutti gli elementi raccolti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Varese, hanno portato a un quadro indiziario solido e convergente, che ha giustificato l’emissione della misura cautelare.

In casa una borsa rubata a Cunardo

Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto una borsa e documenti appartenenti a una donna residente a Cunardo, che ne aveva denunciato il furto il 21 agosto precedente proprio presso la Stazione dei Carabinieri di Marchirolo. Per questo motivo il 42enne dovrà rispondere anche del reato di ricettazione.

Un precedente arresto per il furto dalla parrucchiera di Cugliate Fabiasco

L’uomo non era nuovo alle forze dell’ordine: il 23 dicembre 2025, due settimane dopo la rapina di Marchirolo, era già stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Luino e della Stazione di Ponte Tresa per un tentativo di furto aggravato all’interno di un negozio di parrucchiera a Cugliate Fabiasco.

In carcere a Varese

Il 42enne è stato infine condotto alla Casa Circondariale di Varese, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che dovrà ora valutare nel merito le responsabilità penali.