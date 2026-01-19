Ispra e Olgiate Olona - Corsi a pagamento
Coltivare bene, dalla teoria alla pratica: nel Varesotto tornano i corsi di orto e frutteto
Dalla semina alla potatura, dalla prevenzione delle malattie alle lezioni pratiche: nel 2026 l’Associazione Orticola Varesina propone due corsi aperti a tutti
Imparare a gestire correttamente un orto o un frutteto familiare, anche partendo da spazi ridotti o dalla coltivazione in vaso, è possibile. Torna anche nel 2026 l’appuntamento con i corsi di ortofrutticoltura organizzati dall’Associazione Orticola Varesina, pensati per appassionati, hobbisti e per chi desidera avvicinarsi per la prima volta alla coltivazione domestica di frutta e verdura.
I percorsi formativi proposti sono due e si svolgeranno in sedi diverse: a Barza d’Ispra, presso Casa Don Guanella, con avvio il 29 gennaio 2026, e a Olgiate Olona, nella sala dell’oratorio San Giovanni Bosco, con inizio il 4 febbraio 2026. In entrambi i casi, le lezioni si terranno in orario serale, alle 20.45, per favorire la partecipazione anche di chi lavora.
Il programma del corso a Barza d’Ispra
Il programma del corso a Olgiate Olona
Il programma prevede sei lezioni teoriche in aula, dedicate sia alla frutticoltura sia all’orticoltura. Si partirà dalle basi: l’impianto del frutteto, le cure colturali e la fisiologia delle piante da frutto, per poi approfondire temi centrali come la potatura di allevamento e di produzione, le principali malattie delle piante e i metodi sostenibili di prevenzione e cura.
Ampio spazio sarà riservato anche all’orto: dall’impostazione corretta delle coltivazioni, con rotazioni e consociazioni, fino alle tecniche colturali delle specie orticole più diffuse e alla gestione delle avversità, sempre con un’attenzione particolare alla sostenibilità.
Accanto alla teoria, il corso prevede anche tre lezioni pratiche sul campo, dedicate alla potatura invernale, agli innesti e alla potatura verde estiva, per mettere direttamente in pratica quanto appreso in aula. I corsi saranno tenuti da Fabrizio Ballerio, agronomo dell’Associazione Orticola Varesina.
L’obiettivo è fornire competenze concrete per ottenere frutta e verdura sane, genuine e a chilometro zero, valorizzando il tempo e la cura più che la grandezza degli spazi disponibili. I corsi sono aperti a tutti, sia a chi parte da zero sia a chi desidera migliorare le proprie conoscenze.
Per informazioni su iscrizioni e costi è possibile scrivere a segreteriaorticola@gmail.com o consultare il sito www.orticolavaresina.org.
Contatti
Associazione Orticola Varesina
Via Oriani, 120, Varese
@:segreteria@orticolavaresina.org – segreteriaOrticola@gmail.com