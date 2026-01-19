Coltivare bene, dalla teoria alla pratica: nel Varesotto tornano i corsi di orto e frutteto

Imparare a gestire correttamente un orto o un frutteto familiare, anche partendo da spazi ridotti o dalla coltivazione in vaso, è possibile. Torna anche nel 2026 l’appuntamento con i corsi di ortofrutticoltura organizzati dall’Associazione Orticola Varesina, pensati per appassionati, hobbisti e per chi desidera avvicinarsi per la prima volta alla coltivazione domestica di frutta e verdura.

I percorsi formativi proposti sono due e si svolgeranno in sedi diverse: a Barza d’Ispra, presso Casa Don Guanella, con avvio il 29 gennaio 2026, e a Olgiate Olona, nella sala dell’oratorio San Giovanni Bosco, con inizio il 4 febbraio 2026. In entrambi i casi, le lezioni si terranno in orario serale, alle 20.45, per favorire la partecipazione anche di chi lavora.

Il programma prevede sei lezioni teoriche in aula, dedicate sia alla frutticoltura sia all’orticoltura. Si partirà dalle basi: l’impianto del frutteto, le cure colturali e la fisiologia delle piante da frutto, per poi approfondire temi centrali come la potatura di allevamento e di produzione, le principali malattie delle piante e i metodi sostenibili di prevenzione e cura.

Ampio spazio sarà riservato anche all’orto: dall’impostazione corretta delle coltivazioni, con rotazioni e consociazioni, fino alle tecniche colturali delle specie orticole più diffuse e alla gestione delle avversità, sempre con un’attenzione particolare alla sostenibilità.

Accanto alla teoria, il corso prevede anche tre lezioni pratiche sul campo, dedicate alla potatura invernale, agli innesti e alla potatura verde estiva, per mettere direttamente in pratica quanto appreso in aula. I corsi saranno tenuti da Fabrizio Ballerio, agronomo dell’Associazione Orticola Varesina.

L’obiettivo è fornire competenze concrete per ottenere frutta e verdura sane, genuine e a chilometro zero, valorizzando il tempo e la cura più che la grandezza degli spazi disponibili. I corsi sono aperti a tutti, sia a chi parte da zero sia a chi desidera migliorare le proprie conoscenze.

Per informazioni su iscrizioni e costi è possibile scrivere a segreteriaorticola@gmail.com o consultare il sito www.orticolavaresina.org.

Contatti

Associazione Orticola Varesina

Via Oriani, 120, Varese

@:segreteria@orticolavaresina.org – segreteriaOrticola@gmail.com

Sito | Facebook