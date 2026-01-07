Come funziona una casa di comunità? Tour tra i cittadini a Vergiate e Sesto Calende
Prosegue il ciclo di incontri pubblici promosso dal Distretto di Sesto Calende in collaborazione con le Amministrazioni Comunali e con il Piano di Zona. Appuntamenti il 19 e il 27 gennaio
Prosegue il ciclo di incontri pubblici “Sesto Calende in Tour: gli operatori incontrano i cittadini”, promosso dal Distretto di Sesto Calende in collaborazione con le Amministrazioni Comunali e con il Piano di Zona, con l’obiettivo di far conoscere ai cittadini servizi, professionisti e opportunità offerte dalla rete sociosanitaria territoriale afferente alla Casa di Comunità di Sesto Calende.
Gli incontri rappresentano un’importante occasione di informazione e confronto diretto con la cittadinanza e consentono di approfondire il funzionamento dei principali servizi territoriali, tra cui il Punto Unico di Accesso (PUA), l’offerta specialistica, il ruolo degli Infermieri di Famiglia e di Comunità, l’Ambulatorio infermieristico, lo Psicologo delle Cure Primarie, l’Assistente Sociale, la Carta dei Servizi e il contributo del Terzo Settore.
Il tour prosegue nei Comuni del Distretto con i seguenti appuntamenti:
Vergiate – 19 gennaio 2026 – ore 21:00 – Sala civica Alessandro Marchetti (Via Cavallotti, 10)
Ranco – 27 gennaio 2026 – ore 20:45 – Sala Consiliare del Comune di Ranco
La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza. L’iniziativa conferma l’impegno nel rafforzare la prossimità dei servizi e nel promuovere una maggiore conoscenza delle risorse sociosanitarie presenti sul territorio.
