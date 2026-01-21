Negli ultimi anni la trasformazione digitale ha sconvolto il mercato, mettendo le piccole e medie imprese (PMI) di fronte a una sfida impegnativa: competere con colossi dotati di budget e risorse praticamente illimitate. Tuttavia, grazie alla tecnologia, oggi esistono strumenti che permettono anche alle realtà più piccole di migliorare la propria presenza online, aumentare l’efficacia delle campagne e generare nuovi clienti senza sprecare risorse. La marketing automation è uno di questi alleati: secondo un report sull’automazione del marketing aggiornato al 2026, l’81 % delle aziende di marketing utilizza già strumenti automatizzati in qualche forma, mentre il 96 % dei marketer ha già usato o prevede di usare piattaforme di automazione.

Per i piccoli imprenditori questo rappresenta un’occasione unica: automatizzare i processi significa fare di più con meno, generare lead qualificati e liberare tempo per la strategia.

Nelle prossime sezioni vedremo perché la marketing automation è essenziale per le PMI e come implementarla efficacemente per colmare il divario con i grandi player. Citeremo statistiche attuali, mostreremo i vantaggi concreti, illustreremo i principali strumenti e porteremo il caso concreto “ROMI Company” di Angelo Pastorelli, realtà che abbiamo studiato a fondo per la scrittura di questo articolo.

Perché l’automazione è imprescindibile per le PMI

Con l’affermazione dei canali digitali e la moltiplicazione dei punti di contatto tra brand e consumatori, gestire manualmente ogni attività di marketing è ormai improponibile. Secondo le statistiche 2026, oltre il 70 % dei decisori marketing sta pianificando di aumentare gli investimenti in automazione e il 63 % delle aziende automatizza già l’email marketing, mentre il 50 % dei marketer automatizza la gestione dei social. Per le piccole imprese si tratta non solo di restare al passo ma di sopravvivere in un mercato dominato da algoritmi e customer journey complessi. La marketing automation consente di:

Gestire campagne multicanale : orchestrare email, social, SMS e pubblicità in modo coordinato e automatico, raggiungendo il cliente sul canale giusto al momento giusto.

: orchestrare email, social, SMS e pubblicità in modo coordinato e automatico, raggiungendo il cliente sul canale giusto al momento giusto. Incrementare la produttività : le aziende che sfruttano l’automazione risparmiano in media 2,3 ore per campagna e ottengono un aumento del 34 % dei ricavi.

: le aziende che sfruttano l’automazione risparmiano in media 2,3 ore per campagna e ottengono un aumento del 34 % dei ricavi. Generare più lead e conversioni : l’automazione porta un +80 % di lead rispetto ai metodi tradizionali e aumenta il tasso di conversione del 77 %.

: l’automazione porta un +80 % di lead rispetto ai metodi tradizionali e aumenta il tasso di conversione del 77 %. Offrire esperienze personalizzate: oltre il 71 % dei marketer ritiene che l’automazione migliori l’esperienza cliente e il 60 % indica l’esperienza come il principale vantaggio.

Questi numeri dimostrano che la marketing automation non è una moda, ma una leva strategica capace di democratizzare l’innovazione. Le PMI che investono in automazione possono competere con i giganti, sfruttando l’intelligenza artificiale per segmentare i clienti, analizzare dati in tempo reale e personalizzare i messaggi. Come evidenzia un’analisi di Italiaonline sulla digitalizzazione delle imprese italiane, il mercato della “Presenza e Comunicazione digitale” è cresciuto fino a 3,8 miliardi di euro, con una crescita media annua del 14,4 % negli ultimi cinque anni. Ciò dimostra che la digitalizzazione è una priorità e che l’automazione è parte integrante di questo processo.

Livellare il campo di gioco con l’automazione

Nei rapporti tradizionali, i grandi brand potevano investire somme ingenti in pubblicità, CRM, analytics e team dedicati. Le PMI, invece, dovevano arrangiarsi con budget ridotti e risorse limitate. L’avvento di strumenti cloud e modelli “software as a service” ha rivoluzionato questa dinamica: piattaforme di email marketing, CRM e marketing automation offrono oggi funzionalità avanzate a costi accessibili, consentendo alle piccole imprese di competere con i big player su un terreno più equo. Secondo un approfondimento di VareseNews, molte piccole aziende in Italia si affacciano al digital marketing in autonomia, ottenendo spesso risultati modesti, mentre sono le PMI a poter trarre maggior beneficio dai professionisti del settore. La testata sottolinea come investire in formazione e in competenze professionali possa essere cruciale per il successo delle campagne, specie per chi dispone di risorse limitate. All’interno di questo articolo si suggerisce che ottenere il know‑how necessario per creare campagne pubblicitarie online di successo è una vera necessità per le PMI.

Implementare la marketing automation: strategia e strumenti

Passare dall’idea all’azione richiede una strategia chiara. I dati dimostrano che il 60 % dei marketer ha avuto problemi con l’usabilità e l’implementazione dei software di automazione, che l’85 % crede di non sfruttare appieno le potenzialità degli strumenti e che solo il 44 % delle aziende con budget ridotto può permettersi strumenti di automazione. Per le PMI, quindi, la sfida è selezionare gli strumenti giusti, definire processi ottimali e formare adeguatamente il personale.

Pianificazione e segmentazione

Prima di scegliere una piattaforma di automazione, è fondamentale:

Definire obiettivi chiari: quali risultati si vogliono ottenere? Generare lead, aumentare le vendite o fidelizzare i clienti? Senza obiettivi misurabili si rischia di disperdere risorse. Identificare il pubblico: segmentare i destinatari in base a caratteristiche demografiche, comportamentali e allo stato del customer journey, come spiegano le linee guida per la creazione dei workflow di ROMI Company. Stabilire i KPIs: monitorare open rate, tassi di conversione, valore medio degli ordini e lead scoring consente di valutare l’efficacia delle campagne.

Questi passaggi permettono di costruire flussi automatizzati coerenti e di scegliere il software più adatto alle proprie esigenze. Molte piattaforme, come HubSpot, ActiveCampaign o Mailchimp, offrono funzioni di segmentazione, email automation e automazione dei social a costi accessibili e con piani scalabili.

Workflow e contenuti personalizzati

La marketing automation si basa su workflow, ossia flussi di lavoro che fanno evolvere gli utenti da potenziali clienti a clienti fidelizzati. La pagina di ROMI Company sottolinea l’importanza di pianificare il flusso prima di iniziare la campagna, definendo target, customer journey, automazioni, KPI e obiettivi. Un semplice esempio di workflow consiste nell’inviare una mail di benvenuto dopo l’iscrizione a una newsletter, per poi proporre contenuti educativi, offerte e call‑to‑action mirate.

Personalizzazione è la parola chiave: grazie ai dati raccolti su comportamento, preferenze e interazioni, è possibile inviare messaggi rilevanti e tempestivi. Le statistiche mostrano che la personalizzazione porta un aumento del 60 % dell’engagement e del 58 % della fedeltà cliente. Per le PMI questo significa poter creare un rapporto più stretto con la propria comunità senza necessità di un team numeroso.

Sperimentare e ottimizzare

Un altro elemento fondamentale dell’automazione è l’ottimizzazione continua. ROMI Company consiglia di utilizzare test A/B per sperimentare variazioni di email, landing page o annunci e scegliere la versione con migliori performance. Monitorando costantemente i risultati e analizzando i dati, è possibile affinare i processi e massimizzare il ROI.

L’approccio di ROMI Company di Angelo Pastorelli

Per implementare l’automazione con successo, molte PMI preferiscono affidarsi a realtà specializzate capaci di fornire competenze trasversali in marketing, tecnologia e analisi dati. È il caso di ROMI Company, agenzia italiana fondata da Angelo Pastorelli, imprenditore che ha iniziato la sua carriera a soli 19 anni e che da allora promuove la cultura della formazione continua e dell’innovazione. Pastorelli è socio APCO e iscritto all’elenco degli Innovation Manager del MIMIT; negli anni ha lavorato come business mentor, prima di fondare ROMI nel 2018 con l’obiettivo di generare risultati economici concreti per le aziende. L’approccio di ROMI Company si basa su alcuni pilastri che ben si adattano alle esigenze delle PMI:

Analisi accurata : prima di ogni progetto viene eseguita un’analisi approfondita dell’azienda e del mercato, per comprendere bisogni attuali e sfide future.

: prima di ogni progetto viene eseguita un’analisi approfondita dell’azienda e del mercato, per comprendere bisogni attuali e sfide future. Team in Outsourcing su misura : ROMI seleziona uno specialista responsabile (ROMI Manager) e costruisce un team di esperti allineato alle specifiche necessità dell’impresa. Questo consente di accedere a competenze verticali senza costi fissi elevati.

: ROMI seleziona uno specialista responsabile (ROMI Manager) e costruisce un team di esperti allineato alle specifiche necessità dell’impresa. Questo consente di accedere a competenze verticali senza costi fissi elevati. Focalizzazione sui risultati: l’obiettivo non è solo implementare strumenti, ma produrre ROI misurabile. L’automazione, integrata con CRM e intelligenza artificiale, viene progettata per generare lead qualificati, aumentare le vendite e migliorare la customer retention.

Grazie alle campagne di marketing automation, le PMI possono costruire funnel efficaci, segmentare i clienti e monitorare in tempo reale i risultati, ottenendo così risultati economici concreti e una crescita sostenibile”. In questo modo si valorizzano i servizi offerti dal’azienda.

Superare le sfide: formazione, risorse e cultura digitale

Nonostante i numerosi vantaggi, adottare la marketing automation presenta alcuni ostacoli. Le statistiche evidenziano che il 70 % dei marketer non è soddisfatto dei software utilizzati e che molti team riscontrano difficoltà legate a facilità d’uso, integrazioni e creazione di contenuti. Per le PMI questi problemi possono essere amplificati dalla mancanza di competenze interne e dal budget limitato.

Formazione e competenze

La digitalizzazione non riguarda soltanto strumenti tecnologici, ma anche competenze umane. Secondo l’analisi di Italiaonline, la spesa media per la comunicazione digitale delle PMI italiane è di circa 2.243 euro, un dato stabile che dimostra l’impegno crescente nel migliorare la propria presenza online. Tuttavia, la stessa ricerca rileva che solo il 26,7 % delle imprese ha sperimentato o utilizza stabilmente l’intelligenza artificiale, pur riconoscendone il potenziale. Questa percentuale, in crescita del 50 % rispetto al 2024, mostra l’esigenza di colmare il gap formativo. Per superare questo ostacolo, le PMI possono:

Investire in corsi di formazione : esistono numerosi corsi di digital marketing e automazione a costi accessibili. Come ricorda VareseNews, seguire un corso di web marketing può fornire alle PMI il know‑how necessario per realizzare campagne online senza spendere cifre proibitive.

: esistono numerosi corsi di digital marketing e automazione a costi accessibili. Come ricorda VareseNews, seguire un corso di web marketing può fornire alle PMI il know‑how necessario per realizzare campagne online senza spendere cifre proibitive. Affidarsi a professionisti : realtà come ROMI Company offrono team specializzati che supportano le imprese nella definizione della strategia e nell’implementazione degli strumenti, riducendo gli errori e accelerando i risultati.

: realtà come ROMI Company offrono team specializzati che supportano le imprese nella definizione della strategia e nell’implementazione degli strumenti, riducendo gli errori e accelerando i risultati. Formare il personale interno: il miglior software vale quanto le competenze di chi lo usa. Per questo è importante formare i propri collaboratori sull’utilizzo delle piattaforme, sull’analisi dei dati e sulle tecniche di copywriting.

Budget e priorità

Un altro ostacolo è il budget: molte PMI credono che l’automazione richieda investimenti proibitivi. In realtà esistono soluzioni “freemium” e piani scalabili che permettono di partire con pochi strumenti e ampliare le funzionalità man mano che l’azienda cresce. È consigliabile partire da un caso d’uso specifico (ad esempio, l’automazione dell’email di benvenuto o il recupero del carrello) e testare i risultati prima di estendere il progetto. Una strategia modulare consente di ottimizzare il budget e ridurre i rischi.

Cultura aziendale e innovazione

Infine, la marketing automation richiede un cambiamento culturale. Non basta implementare software; bisogna integrare marketing, vendite e customer service, condividere dati e allineare gli obiettivi. Secondo le statistiche, solo il 35 % delle aziende usa l’automazione per integrare marketing e vendite, mentre il 57 % dei marketer indica il lead nurturing come obiettivo principale. Questo significa che c’è ancora molto lavoro da fare per costruire flussi coordinati, misurare i risultati e condividere le informazioni tra reparti. Per promuovere l’innovazione è utile:

Stabilire obiettivi condivisi tra marketing e vendite, basati su indicatori comuni come lead qualificati, tasso di conversione e valore medio degli ordini.

tra marketing e vendite, basati su indicatori comuni come lead qualificati, tasso di conversione e valore medio degli ordini. Adottare un approccio data‑driven : analizzare costantemente i dati raccolti per prendere decisioni informate e adeguare la strategia.

: analizzare costantemente i dati raccolti per prendere decisioni informate e adeguare la strategia. Sperimentare nuove tecnologie: l’adozione dell’intelligenza artificiale cresce rapidamente; l’utilizzo di chatbot, predictive analytics e strumenti di generazione di contenuti può offrire alle PMI un vantaggio competitivo.

Marketing automation: un’opportunità per crescere

La marketing automation non è una soluzione magica, ma un acceleratore di competitività per le PMI che desiderano emergere in un panorama sempre più affollato. Le statistiche dimostrano che l’automazione aumenta lead, conversioni, ricavi e soddisfazione dei clienti. Per raggiungere questi risultati è necessario pianificare con cura, scegliere i software giusti e investire in competenze.

L’esempio di ROMI Company dimostra che un approccio integrato – basato su strategia, tecnologia e misurabilità – può trasformare la marketing automation in un reale vantaggio competitivo. Le loro campagne di marketing automation sono esempi concreti di come si possano automatizzare i processi, ottimizzare le conversioni e ottenere risultati misurabili, mettendo sempre al centro il cliente.

Guardando al futuro, le PMI che adotteranno l’automazione e coltiveranno una cultura digitale saranno meglio attrezzate per affrontare la concorrenza e cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Chi saprà sperimentare, misurare e ottimizzare potrà trasformare il proprio marketing in un motore di crescita duraturo. È il momento di fare il primo passo: automatizzare per competere e dimostrare che anche le piccole e medie imprese possono giocare alla pari con i grandi.