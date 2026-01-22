Comune di Laveno Mombello: avviso di asta pubblica per per la concessione della “Casa Rossa” a bar/ristorante

Varese News

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Provincia di Varese

AVVISO ASTA PUBBLICA

Si informa che all’Albo Pretorio on-line del Comune di Laveno Mombello è pubblicato l’avviso per

manifestazione di interesse per la selezione degli operatori economici interessati concessione di bene pubblico per l’attività di pubblico esercizio bar / ristorante con il completamento ed allestimento della sistemazione interna della porzione di Villa de Angeli Frua denominata “Casa Rossa”.

Termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse: ore 12:00 del 02/02/2026.

Il Responsabile del  Settore Urbanistica,
Demanio e Sportello Unico dell’Edilizia
Arch. Mauro Montagna

Pubblicato il 22 Gennaio 2026
