Comune di Laveno Mombello: avviso di asta pubblica per per la concessione della “Casa Rossa” a bar/ristorante
COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Provincia di Varese
AVVISO ASTA PUBBLICA
Si informa che all’Albo Pretorio on-line del Comune di Laveno Mombello è pubblicato l’avviso per
manifestazione di interesse per la selezione degli operatori economici interessati concessione di bene pubblico per l’attività di pubblico esercizio bar / ristorante con il completamento ed allestimento della sistemazione interna della porzione di Villa de Angeli Frua denominata “Casa Rossa”.
Termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse: ore 12:00 del 02/02/2026.
Il Responsabile del Settore Urbanistica,
Demanio e Sportello Unico dell’Edilizia
Arch. Mauro Montagna
