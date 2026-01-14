Una serata speciale sul tennis apre le iniziative per il passaggio della fiamma olimpica a Saronno

Si avviano alla conclusione i festeggiamenti per i 40 anni del Tennis Club Ceriano Saronno, che giovedì 15 gennaio alle 20.45 proporrà alla città una serata speciale dal forte valore sportivo e culturale dal titolo “Tennis, che stupenda lezione di vita e di storia”, in programma al Teatro Giuditta Pasta di Saronno.

Aneddoti e storie di 50 campioni del tennis

L’evento, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, sarà un talk-show emozionante e interattivo dedicato ai 50 più grandi giocatori e giocatrici della storia del tennis, raccontati attraverso aneddoti, esperienze dirette e riflessioni di chi il circuito lo ha vissuto da protagonista.

Sul palco saliranno quattro ospiti di assoluto rilievo nel panorama tennistico e sportivo nazionale: Vincenzo Martucci, giornalista e per 34 anni prima firma de La Gazzetta dello Sport; Raffaella Reggi, ex numero 13 del ranking mondiale WTA e oggi talent Sky; Massimo Sartori, direttore tecnico di Horizon Tennis e Nevio Devidè, manager sportivo coinvolto nell’organizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina.

L’iniziativa è organizzata dal Tennis Club Ceriano Saronno come evento conclusivo di un anno di celebrazioni che ha ripercorso la storia, i valori e il ruolo sportivo e sociale del Club sul territorio.

Aspettando la fiamma olimpica

L’evento di giovedì sera è il primo di una lunga serie di appuntamenti che accompagneranno la città di Saronno al passaggio della fiamma olimpica, che transiterà in città nel pomeriggio di mercoledì 4 febbraio.

Mercoledì 28 gennaio sarà inaugurata alla RSA Focris di via don Vittorio Volpi, la mostra “Sport Movies & TV – Culture Through Sport”, organizzata dalla Federazione Internazionale Cinema e Televisione Sportiva, che tratterà i temi riguardanti le donne nello sport e le emozioni trasmesse dalle Olimpiadi e dalle Paralimpiadi. Sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni, dalle 8.00 alle 20.00, fino al 22 febbraio.

Domenica 1° febbraio, invece, ci sarà la mini staffetta e la parata delle associazioni sportive saronnesi, con l’adesione di oltre 150 partecipanti. La partenza da Villa Gianetti in via Roma è prevista per le ore 10.30, l’arrivo in Piazza Libertà per le 11.45, col percorso che si svilupperà lungo via Portici, via San Cristoforo, via Cavour, Corso Italia.

Inoltre, nei weekend del 31 gennaio e 1° febbraio e del 7 e 8 febbraio ci sarà un evento ancora top secret, che sarà presto presentato alla stampa e alla cittadinanza e che coinvolgerà i luoghi simbolo della città. Arrivando così più che mai preparati al passaggio della fiamma Olimpica, mercoledì 4 febbraio.

Lo sport che scalda la città

«Fin dall’inizio la nostra Amministrazione ha puntato molto sullo sport e sul coinvolgimento delle associazioni, per far sì che tutti si sentano coinvolti all’interno della nostra città – ha detto Ilaria Pagani, sindaca di Saronno – Un evento come quello di giovedì, al teatro, permetterà di far conoscere uno sport in continua ascesa come il tennis, ascoltando gli aneddoti di chi ha vissuto le emozioni dei campioni da vicino. In tema di emozioni, vogliamo arrivare pronti al grande evento di mercoledì 4 febbraio. Il passaggio della fiamma Olimpica “scalderà” la nostra città, infondendo quel calore e quello spirito che soltanto le Olimpiadi sanno dare. Proprio per questo motivo abbiamo pensato a una serie di eventi, che ci permetteranno di vivere al meglio il passaggio della fiamma».

Sull’evento di giovedì, organizzato da Anna Galoppo, sono intervenuti il presidente del Club Tennis Ceriano Saronno, Severino Rocco, e il giornalista Vincenzo Martucci.

«Per noi è la ciliegina sulla torta per festeggiare al meglio il nostro 40° anno di attività – ha aggiunto Severino Rocco – Da poco abbiamo aggiunto anche Saronno alla nostra denominazione, per questo un evento al teatro Giuditta Pasta per noi è motivo di orgoglio. È stato un anno incredibile, abbiamo esposto la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, vinte dall’Italia. In più il nostro circolo è per il quindicesimo anno consecutivo in Serie A, e per risultati siamo il secondo circolo in Lombardia e il 32° in Italia».

Vincenzo Martucci ha annunciato che nella serata di domani al Giuditta Pasta presenterà anche il suo nuovo libro: «Conosco Anna da tantissimi anni e mi ha coinvolto in questa serata, che penso sia l’occasione giusta sia per presentare il libro che ho scritto insieme a Paolo Bartolucci, sia per vivere un momento legato agli aneddoti che riguardano uno sport sempre più in ascesa».

L’ingresso alla serata è gratuito, con prenotazione obbligatoria del posto, possibile collegandosi al sito https://www.clubtennisceriano.com/tennis-che-stupenda-lezione-di-vita-e-storia e compilando il form dedicato, inquadrando il QR Code presente sul materiale promozionale oppure chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 327 6367440, indicando nome, cognome, telefono, e-mail e numero di posti richiesti.