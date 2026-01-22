Con Van De Sfroos dietro le quinte del suo nuovo tour teatrale. La prima data a Varese
Abbiamo incontrato il cantautore durante le prove con la Folkestra, la formazione musicale che lo accompagnerò in questo nuovo progetto live. Il debutto il 23 gennaio
Uno spettacolo inedito per i fan di Davide Van De Sfroos che questa volta lo vedranno sul palcoscenico accompagnato da un’orchestra. Un tour che prende proprio il nome di “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026” e che per il cantautore laghèe significa un ritorno sulle scene live con un progetto nuovo, inedito. «Questo tour è un modo per riscoprire brani vecchi e nuovi in una luce diversa con la nostra band e la Folkestra. Volevamo portare sul palco i brani che hanno fatto parte della nostra storia in una chiave diversa, allegra in certi momenti, piratesca in altri. Con noi un’orchestra da camera capace di essere anche aggressiva o spensierata, a sostenere quelle ballate che se lo meritano».
Van De Sfroos lo incontriamo al teatro di Varese durante le prove del tour (a circa un anno di distanza dalla serata a Materia). Sarà proprio dal palcoscenico di Piazza Repubblica che venerdì 23 gennaio (data sold out da tempo) debutterà questo nuovo progetto e sono ore di fermento.
L’orchestra è sul palco per le prove generali e sedendosi in platea, in un teatro ancora vuoto, è facile immaginare l’energia che si potrà respirare durante i live. Strumenti in posizione, musicisti attenti, il cantautore al centro del palcoscenico. Luci colorate, soffuse, calde, intense che seguono il ritmo.
«Sono molto contento del risultato e sono contento perché tante canzoni che negli anni è stato difficile portare sul palcoscenico per via di alcuni arrangiamenti, in questo caso possono finalmente rincontrare il pubblico. Come ad esempio “Il cavaliere senza morte” o altri, brani che hanno bisogno di una situazione particolare dal punto di vista dei suoni e dell’ambientazione. Sul palco siamo in tredici, questi ragazzi sono giovanissimi e hanno voglia di portare avanti la loro musica mescolandola con la nostra», racconta Van De Sfroos.
E continua: «Ogni volta che incontro nuovi musicisti è una iniezione energetica perché hanno uno sguardo verso il suono, il futuro, verso l’energia stessa che si incontra sul palco che tu spesso rischi di dimenticare. Con il tempo c’è un po’ di usura, la musica è sacra, ma il tempo gioca brutti scherzi. Queste “iniezioni vitaminiche” e di voglia di suonare sono contagiose e ti rinnovano sempre». In fondo la musica è proprio questo, sperimentazione, innovazione, scoperta: «Il mio pubblico negli anni si è abituato a scoprire con me anche nuovi mondi musicali. Ci sono stati stili, genere e persone che sul palco hanno fatto tanto per emozionare. E anche questa volta abbiamo fatto un gioco, cambiare abito a qualcosa che però resta se stesso». Gli appuntamenti in teatro si annunciano quindi come un bell’appuntamento tra novità e tradizione, tra canzoni più o meno note di un artista che ha alle spalle trent’anni di carriera e non ha ancora spesso di emozionarsi: «Oggi c’ la voglia e la carica della novità, abbiamo voglia come se fosse una delle prime volte. E questa è una benedizione».
Queste le prime date del tour “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026” prodotto e organizzato da MyNina:
23 gennaio, VARESE, Teatro di Varese, SOLD OUT
24 gennaio, MANTOVA, Teatro Sociale
31 gennaio, VILLADOSSOLA (VB), Teatro La Fabbrica, SOLD OUT
1 febbraio, MILANO, Teatro Dal Verme
10 febbraio, LUGANO, Lac
14 febbraio, SONDRIO, Teatro Sociale, SOLD OUT
19 febbraio, SEREGNO (MB), Teatro San Rocco, SOLD OUT
25 febbraio VIGEVANO (PV), Teatro Cagnoni
7 marzo, CREMONA, Teatro Infinity 1
10 marzo, ARCORE (MB), Cineteatro Nuovo, SOLD OUT
14 marzo, SARONNO (VA),Teatro Giuditta Pasta,SOLD OUT
21 marzo, VERONA, Teatro Nuovo
25 marzo, COMO, Teatro Sociale, SOLD OUT
18 aprile, TRENTO, Auditorium S. Chiara
24 aprile, BERGAMO, Teatro Donizetti
