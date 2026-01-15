Concerto d’inverno a Gazzada Schianno con i giovani musicisti del liceo musicale Manzoni

Domenica 25 gennaio con inizio alle ore 17.00, appuntamento musicale raffinato a Villa Cagnola di Gazzada Schianno, con il “Concerto dei Giorni della Merla”.

L’evento, inserito nella rassegna “I concerti d’inverno in villa”, vedrà protagonisti tre giovani e promettenti musicisti del liceo musicale Manzoni di Varese, pronti a esibirsi con pianoforte, violino e tromba in un repertorio ricco e variegato.

Giovani interpreti e atmosfera raccolta

Sotto la direzione artistica della professoressa Livia Rigano – docente di pianoforte al Liceo Manzoni e all’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia – il concerto offrirà un’occasione preziosa per ascoltare dal vivo il talento delle nuove generazioni, in un contesto accogliente e suggestivo come la Sala Paolo VI di Villa Cagnola.

Musica e incontro

Al termine dell’esibizione, il pubblico sarà invitato a proseguire la serata con un momento di convivialità: un ricco aperitivo servito ai tavoli permetterà infatti di incontrare i giovani artisti e condividere impressioni e riflessioni sull’esperienza musicale vissuta.

Prenotazioni obbligatorie

Per partecipare al concerto e all’aperitivo è necessario prenotare entro il 20 gennaio, scrivendo all’indirizzo info@villacagnola.it. La conferma della prenotazione avverrà tramite bonifico per l’acquisto dei biglietti. I posti sono limitati sia per la sala concerto sia per la sala ristorante.