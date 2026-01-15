Varese News

Tempo libero

Concerto d’inverno a Gazzada Schianno con i giovani musicisti del liceo musicale Manzoni

Domenica 25 gennaio, tre studenti porteranno sul palco un repertorio vario con pianoforte, violino e tromba

Villa Cagnola Gazzada

Domenica 25 gennaio con inizio alle ore 17.00, appuntamento musicale raffinato a Villa Cagnola di Gazzada Schianno, con il “Concerto dei Giorni della Merla”.
L’evento, inserito nella rassegna “I concerti d’inverno in villa”, vedrà protagonisti tre giovani e promettenti musicisti del liceo musicale Manzoni di Varese, pronti a esibirsi con pianoforte, violino e tromba in un repertorio ricco e variegato.

Giovani interpreti e atmosfera raccolta

Sotto la direzione artistica della professoressa Livia Rigano – docente di pianoforte al Liceo Manzoni e all’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia – il concerto offrirà un’occasione preziosa per ascoltare dal vivo il talento delle nuove generazioni, in un contesto accogliente e suggestivo come la Sala Paolo VI di Villa Cagnola.

Musica e incontro

Al termine dell’esibizione, il pubblico sarà invitato a proseguire la serata con un momento di convivialità: un ricco aperitivo servito ai tavoli permetterà infatti di incontrare i giovani artisti e condividere impressioni e riflessioni sull’esperienza musicale vissuta.

Prenotazioni obbligatorie

Per partecipare al concerto e all’aperitivo è necessario prenotare entro il 20 gennaio, scrivendo all’indirizzo info@villacagnola.it. La conferma della prenotazione avverrà tramite bonifico per l’acquisto dei biglietti. I posti sono limitati sia per la sala concerto sia per la sala ristorante.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.