Confessa nel sonno che gli rubano i soldi, la madre sente e denuncia: 2 anni e 6 mesi per circonvenzione d’incapace

«I soldi. I miei soldi. Mi rubano i soldi. Mi derubano».

Parole pronunciate nel sonno, uscite dai patemi onirici di un uomo fragile, con un lieve riardo mentale, che vive con la madre in un paese vicino a Varese. La donna sente. Ascolta. Al risveglio chiede, riceve solo mezze parole in cambio da quel figlio un po’ difficile.

Anche per questo si decide ad andare a fondo della faccenda e sporge denuncia, viene attivata l’azione penale che sfocia in un processo arrivato lunedì al suo epilogo con la condanna di un uomo per il reato di “circonvenzione d’incapace“ a 2 anni e 6 mesi, oltre al pagamento alla parte civile della somma i 21 mila euro.

È la condanna inflitta a un uomo riconosciuto colpevole di aver approfittato della fragilità di una persona a lui legata da un rapporto di conoscenza, inducendola a versargli somme di denaro per un totale di circa 18 mila euro nel corso di diverso tempo – i fatti risalgono al 2022 – tramite operazioni poi effettuate con ricarica di carte postali a beneficio di una terza persona, una donna, anch’essa finita a processo ma assolta dal giudice Luciano Luccarelli. Nelle more del procedimento penale la parte offesa – l’uomo raggirato – è stata sottoposta ad amministrazione di sostegno: l’avvocato Andrea Brenna è stato delegato a rappresentarlo in giudizio come parte civile.

Il caso è venuto alla luce come si accennava in modo del tutto particolare: l’uomo (mezza età), nel sonno parlava frequentemente di questioni legate ai soldi e alle cifre di denaro date all’amico. La madre, insospettita da quelle frasi notturne e preoccupata per il figlio, ha deciso di approfondire la situazione fino a presentare denuncia, dando avvio all’indagine. Nel procedimento era chiamata anche una coimputata, una donna risultata estranea alla responsabilità penale: difesa dall’avvocato Nicola Giannantoni, è stata assolta.

Da segnalare che nel corso del processo non è stata disposta alcuna perizia, elemento che non ha comunque impedito al giudice di ritenere provata la circonvenzione sulla base delle testimonianze e della documentazione acquisita.

Diverse le persone sentite in qualità di testimoni le cui parole hanno fatto emergere un quadro se provato fino all’ultimo grado di giudizio terribile sul piano morale prima ancora che penale: la vittima veniva raggirata attraverso un finto rapporto di amicizia del tutto interessato sia ai soldi, sia ai servizi che venivano pretesi ai danni di un uomo fragile: passaggi in auto dal luogo di lavoro fino accasa, pagamenti di apertitivi e cene. E soldi, coi quali l’“amico” caricava le Postepay a beneficio di una donna, una conoscente – forse convinto di poterla avvicinare per secondi fini – la quale, da coimputata, si è detta inconsapevole di quale fosse l’origine dei soldi.