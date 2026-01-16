Consigli per sabato e domenica. Il Tar deve decidere sull’aeroporto Berlusconi. Tempo di falò
Le notizie di venerdì in 10 minuti
Ampio spazio agli eventi del weekend in provincia di Varese ma anche un aggiornamento sulla terribile vicenda della rapina con morto di Lonate Pozzolo. Nelle mani del Tar la decisione sul ricorso contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi.
