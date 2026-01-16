Varese News

Consigli per sabato e domenica. Il Tar deve decidere sull’aeroporto Berlusconi. Tempo di falò

Le notizie di venerdì in 10 minuti

aeroporto Milano Malpensa Silvio Berlusconi


Ampio spazio agli eventi del weekend in provincia di Varese ma anche un aggiornamento sulla terribile vicenda della rapina con morto di Lonate Pozzolo. Nelle mani del Tar la decisione sul ricorso contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi.

Pubblicato il 16 Gennaio 2026
