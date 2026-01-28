Consiglio comunale a Uboldo: biblioteca, associazioni e centro sportivo al centro del dibattito

Il Consiglio comunale di Uboldo è convocato per la serata di domani, giovedì 29 gennaio alle 21 in sala consiliare. All’ordine del giorno ci sono alcuni punti chiave per la vita culturale e sociale del paese, tra cui l’organizzazione della gestione della Biblioteca comunale “Gianni Rodari” e della Casa dei Talenti “Giancarlo Radrizzani”, due spazi centrali per la promozione delle attività educative, creative e culturali sul territorio.

Tra i temi in discussione, anche l’approvazione del nuovo Regolamento per la tenuta dell’Albo comunale delle associazioni e quello relativo alla concessione di contributi economici e altri benefici alle associazioni. Si tratta di strumenti importanti per rafforzare il rapporto tra amministrazione e mondo associativo, con l’obiettivo di rendere più trasparente e regolata l’erogazione di risorse e riconoscimenti alle realtà locali.

Un altro punto significativo sarà la proposta di patto di amicizia e gemellaggio con il Comune di Tertenia, in provincia di Nuoro. Il Consiglio sarà chiamato a esprimersi sull’iniziativa e sull’approvazione dello schema di protocollo d’intesa, in un’ottica di valorizzazione degli scambi culturali e delle relazioni intercomunali.

Chiuderanno la seduta due interrogazioni presentate dai gruppi di opposizione. La prima, firmata da “Uboldo al Centro” e “Uboldo Civica”, riguarda l’affidamento diretto della Casa dei Talenti e la definizione degli indirizzi per la sua futura gestione. La seconda, presentata dalla sola “Uboldo al Centro”, verte invece sul futuro del centro sportivo comunale “C. Galli”.

La seduta è pubblica e aperta ai cittadini interessati.